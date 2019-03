Yli kymmenen kansanedustajaehdokasta paneeliin Tuusniemelle

Tuusniemeläiset kunnallispolitiikan toimijat haluavat pitää huolen, että äänestäjillä on tietoa, mitä eri puolueet ajavat. He ovat keränneet sunnuntaina 31. maaliskuuta koulukeskuksen monitoimisalissa pidettävään paneeliin toistakymmentä eduskuntavaaliehdokasta seitsemästä puolueesta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rajan molemmin puolin.

Paikalle ovat tulossa vasemmistoliitolta tuusniemeläinen Juha Pitkänen ja Alia Dannenberg Joensuusta, kokoomukselta Markku Eestilä Iisalmesta, vihreiltä Petteri Heikkinen Kuopiosta ja Eveliina Eronen Liperistä, SDP:ltä Tuula Väätäinen Kuopiosta ja Veijo Tirkkonen Juankoskelta, kristillisdemokraateilta Rauno Taskinen Kuopiosta, perussuomalaisilta Samuli Voutila Kuopiosta ja Jussi Wihonen Joensuusta sekä keskustalta Antti Kivelä Kuopiosta ja Hanna Huttunen Outokummusta.

– Se on hyvä tilaisuus, kun on toistakymmentä ehdokasta ja näkee heidät oikeasti läheltä ja kuulee monelta kantilta asioita. Siitä porukasta luulisi jo löytävän äänestettäviä, jos ei ole muuten asioihin perehtynyt, Päivi Karinen (vihr.) sanoo.

– Kylällä on tullut joiltakin ihmisiltä kommentteja, että minä en ainakaan äänestä. Minusta se on niin, että jos äänestät, sitten pystyy kritisoimaankin, Jorma Voutilainen (kesk.) patistaa.

Pitkäsen mielestä pienet kunnat jäävät ehdokkaiden vaalikiertueilla monesti statistin rooliin, koska vaalikampanjoiden aikaväli supistuu jatkuvasti.

– Käydään vain nopeasti jakamassa esitteitä ja kahvia tunnin pysähdyksillä. Nyt yleisöllä on mahdollisuus kysyä, mitä haluaa.

Tauno Lempinen (sd.) pitää hyvin tärkeänä, että äänestysprosenttia saataisiin korkeammalle.

– Koillis-Savossa se ei ole hivelevä ollut. Jos tällä saataisiin edes muutama äänestäjä lisää.

Ensimmäistä kauttaan Tuusniemen kunnanvaltuustossa istuva Karinen toivoo mukaan erityisesti nuoria – niitäkin, jotka eivät ole olleet lainkaan kiinnostuneet politiikasta.

– Vahva suositus niillekin ihmisille, jotka ajattelevat, että politiikka on hirveän kaukaista. Lähtisivät välillä tilaisuuksiin katsomaan ja kuuntelemaan, mitä se oikeasti on.

Voutilainen pitää Tuusniemen kunnan sijaintia mielenkiintoisena Savo-Karjalan vaalipiirin maakuntarajalla.

– Savon ja Karjalan maakunnat kulkevat rinta rinnan ja tekevät paljon yhteistyötä, ja yhä enemmänhän sitä pitäisi tehdä. Esimerkiksi ysitien kunto on minusta kaikkien asia.

Tilaisuus alkaa kello 13.30 kahvitarjoilulla, ja paneeli käynnistyy kello 14. Juontajana toimii juankoskelainen Pirjo Mononen.