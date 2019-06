Yksityistäminen rokottaa paikallisia yrityksiä, kun hoivajätit keskittävät hankintansa muualle

Kunnan palvelujen yksityistäminen voi vaikuttaa myös kunnassa toimivien yrittäjien arkeen radikaalisti.

Julkisuudessa on käsitelty esimerkiksi Vieremän apteekin tilannetta. Vieremällä Attendo suunnittelee keskittävänsä hoivakodin lääkehuollon ja hankkivansa kaikki hoivakodissa tarvittavat lääkkeet muualta. Tämä romahduttaisi paikallisen apteekin liikevaihdon.

– Mitä tapahtuu, jos pienen kunnan apteekille jää hoidettavaksi vain nuorten ja hyväkuntoisten lääkehuolto, kysyy Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen, ja laajentaa kysymystä koskemaan myös muita yrityksiä. Esimerkkinä hän käyttää Kaavin kuntaa.

– Jos olisikin niin, että vain apteekki on surkastumisuhan alla, mutta Kaavin esimerkki kertoo, että rapautuminen uhkaa lähes kaikkia kuntalaisille tärkeitä palveluja. Monopolille tärkeää on hankintojen halpa hinta ja sen saa keskittämällä ostot yhteen paikkaan, sanoo Nykänen.

Kaavin Yrittäjien puheenjohtaja Sanna Sillman kertoo, että Attendo vaikuttaa jo nyt monien Kaavin yritysten toimintaan. K-Marketin kauppiaana hän on saanut nähdä vaikutukset myös omassa yrityksessään.

– GG-hoiva on ollut kauppamme pitkäaikainen ja suurin asiakas. Sen siirryttyä Attendolle asiakkuutta jatkettiin pari kuukautta ja sitten sopimus irtisanottiin aivan yllättäen, sanoo Sillman.

Sanna Sillman kertoo, että asiakkuuden menetys tekee melkoisen loven kaupan kassaan.

– Se vastaa määrältään suunnilleen yhden henkilön vuosipalkkaa, eli iso menetys on kyseessä.

Paitsi omasta yrityksestään, Sillman on huolissaan myös muiden kaavilaisten yritysten puolesta.

– Hoivakodilla tarvitaan myös monien muiden yritysten palveluja, esimerkiksi kampaajien, hierojien jne. Miten käy heidän jatkossa?

Sanna Sillman olisi toivonut kunnan kuulevan yrittäjien näkemyksiä jo ennen Attendo-kauppojen tekemistä.

– Tajuttiinko kunnassa miten tämä päätös vaikuttaa yrityselämään ja työllisyyteen? Monet ovat rakentaneet tänne elämänsä ja perustaneet kodin, sanoo Sillman.

Myös kaavilaisen ravintola Pitopadan yrittäjä Hanna Pasanen on huolissaan Attendon vaikutuksista. Hänen yrityksensä toimittaa lounaat ja päivälliset GG-hoivaan, mutta asiakkuus loppuu kun Attendo perustaa Kaaville oman laitoskeittiön.

– Se tuo todella ison loven. Toimitan hoivakodille melkein 50 ruoka-annosta päivittäin, mutta minun on aivan mahdotonta kilpailla hinnalla suuren toimijan kanssa.

Pitopata toimittaa hoivakodille samaa ruokaa mitä ravintolassa tarjotaan muillekin asiakkaille. Oikeaa voita käyttäen tehty ruoka onkin saanut hoivakodilta kiitosta,

Hanna Pasanen yrittää nyt keksiä keinoja, jolla pystyisi korvaamaan menetetyn tuoton. Hän uskoo, että henkilökuntaa ei tarvitse vähentää mikäli esimerkiksi ruokatoimituksia kotipalvelun asiakkaille saataisiin lisää.

– Ehkä uuden hoivakodin rakentaminen tuo meille lisää asiakkaita väliaikaisesti, mutta muuta positiivista en asiassa valitettavasti näe.

Kaavin kunnanjohtaja Ari Sopanen sanoo, että Attendon suunnitelmat omasta keittiöstä ja rooli isona raaka-aineostajana olivat tiedossa jo päätöstä tehtäessä.

– Yritysten toimintatapoja ja niiden tarkkoja vaikutuksia on mahdotonta arvioida etukäteen muutoin kuin siitä näkökulmasta, että yritykset – niin kaavilaiset kuin tänne tulijatkin – pyrkivät minimoimaan kulunsa, sanoo Sopanen.

Kunnan mahdollisuuksia tukea vaikeaan tilanteeseen joutuneita yrittäjiä Sopanen pitää pieninä.

– Valitettavasti kunta ei voi olla tukemassa tämänkaltaista toimintaa. Ja jos voisi, vahinkojen suuruutta tulisi arvioida sen mukaan, minkälaisen nettotuloksen minkin suuruinen liikevaihto saa aikaiseksi. Jos Attendo on ilmoittanut raaka-aineiden ostojen lopettamisesta, kysymykseni kuuluu, voiko esimerkiksi kaupan edustama ketju tulla mukaan ja tehdä tarkennetun tarjouksen yhdessä paikallisen kauppaliikkeen kanssa. Valmisateriatoimittajan kannalta tilanne on tietenkin haasteellinen, sanoo Sopanen.

Sopanen muistuttaa, että yritysten tehokas toiminta näkyy hinnoissa.

– Niissä kunnissa joissa Attendo toimii, se myy hoiva-asiakkailleen ateriapalveluja varsin kilpailukykyiseen hintaan.

Arto Nykänen näkee asian toisin. Hän pitää palvelujen yksityistämistä huolestuttavana paitsi yrittäjien, myös kuntalaisten kannalta.

– Monikansallinen yritys tavoittelee ensisijaisesti parasta mahdollista tuottoa osakkeenomistajille. Tämä toteutuu alueellisella monopolilla, jolla tuhotaan alan kilpailu. Kaavilla tavoite näyttää onnistuvan yli odotusten, sanoo Nykänen.

– Kunnan saama rahasäkki lämmittää vähän aikaa, mutta sen jälkeen tulee entistä kylmempi. Toivoisin, että ne kunnat, jotka eivät ole vielä tälle polulle lähteneet harkitsevat asiaa tarkkaan.