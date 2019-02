Yhteisvastaanotto otettiin vastaan ilolla

Kolme vuotta sitten Koillis-Savossa uutisoitiin jämerästi otsikolla Yhteisvastaanottoa ei tule.

Nyt voimme tyytyväisinä pyörtää aikaisemman otsikkomme ja todeta, että kyllä se tuli kuin tulikin – vaikka hetki sitä saatiin odotella.

Kaavin osalta vastaanoton uusiin tiloihin siirryttiin jo viime vuoden puolella, ja yhteisvastaanotto aloitti toimintansa tammikuun puolessa välissä.

Avajaisia juhlittiin kakkukahvien merkeissä viime viikolla. Kunnantalolla sijaitsevia uusia tiloja esitteli vastaanotolla yhteisvoimin työskentelevä eläinlääkärikolmikko: Olga Eronen, Joni Pulliainen ja Mari Utriainen.

Juuri äitiyslomalle jäänyt Juankosken kunnaneläinlääkäri Olga Eronen on enemmän kuin tyytyväinen uuteen yhteisvastaanottoon.

– Me eläinlääkärit pääsimme itse suunnittelemaan pohjaratkaisusta ja huoneista halutunlaiset. Näin ollen tilat toimivat tarkoitukseensa todella hyvin.

Uusien väliseinien myötä katutasossa sijaitseva suuri tila saatiin muunnettua odotushuoneeksi, kahdeksi vastaanottotilaksi ja toimistohuoneeksi.

Toinen vastaanottohuoneista toimii leikkaustilana.

– On iso etu, että leikkauspöytä on omassa huoneessaan. Näin tila pystytään pitämään steriilinä, mikä on tärkeää potilasturvallisuuden kannalta, Kaavin kunnaneläinlääkäri Joni Pulliainen kertoo.

Myös yhteisvastaanoton laitteisto ja työvälineet ovat monipuolisempia, kuin aikaisemmissa tiloissa.

– Merkittävin uusi hankinta on hapenkehitin, joka mahdollistaa jatkuvan lisähapen antamisen nukutetulle potilaalle. Näin ollen meillä on mahdollisuus aikaisempaa haastavampien leikkauksien tekemiseen, Olga kertoo.

– Lisäksi esimerkiksi eläinten verenpainemittari on laite, jota ei löydy moneltakaan vastaanotolta.

Verenpaineen mittaaminen eläimeltä ei ole yhtä arkipäiväistä kuin lukemien ottaminen ihmiseltä. Verenpaineen muutosten seuraaminen on kuitenkin tärkeää, sillä esimerkiksi kissoilla kohonnut verenpaine kielii usein munuaisten vajaatoiminnasta.

