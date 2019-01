Yhdentoista maan kautta Suomeen

– Laita vaan vielä yksi mitallinen, huikkaa Rauha Kekäläinen. Lieden ääressä puuhaileva Mohammad Majeed nyökkää ja kaataa pannuun lisää kahvia. 21-vuotias Mohammad on toiminut 90-vuotiaan tuusniemeläisen Rauhan henkilökohtaisena avustajana jo toista vuotta.

Myanmarissa syntynyt Mohammad ja Kaavin Retuselta lähtöisin oleva Rauha tulevat toimeen hienosti. Nykyään Mohammad kutsuu Rauhaa tuttavallisesti mummoksi.

– Minulla on jälkeläisiä jo kolmessa polvessa, eli mummohan minä kaikille olen. Miksikä minä siitä siis muuttuisin, Rauha nauraa.

Mohammad tuntee Punaisen Ristin kautta Rauhan tyttären, joka vinkkasi hänelle äitinsä tarvitsevan henkilökohtaista avustajaa. Siitä lähtien Kuopiossa asuva Mohammad on käynyt bussilla auttamassa Rauhaa erilaisissa arjen tehtävissä.

Mohammad syntyi Myanmarissa, entisessä Burmassa. Hänet myytiin pienenä vauvana rohingyaperheeseen, joka joutui pakenemaan vainoa Bangladeshiin. Mohammad joutui elämään väkivaltaisen ja karun lapsuuden. Hän pakeni saatuaan selville, että kyseessä ei ole hänen biologinen perheensä.

Vain 9-vuotiaan pojan tie vei Pakistaniin, jossa hän opetteli paikallisessa korjaamossa automekaanikon töitä. 14-vuotiaana Mohammad otti päämääräkseen Euroopan. Edessä oli kolme vuotta matkustamista jalkaisin, bussilla ja junalla läpi Iranin, Turkin, Kreikan, Makedonian, Sebian, Unkarin, Saksan ja Ruotsin. Lopulta vuonna 2015 Mohammad saapui Suomeen.

Seuraavana vuonna Mohammad sai taitavana pelaajana kutsun krikettipeleihin Kuopioon. Taitojensa ansiosta häntä pyydettiin jäämään Puijonlaakson krikettijoukkueeseen pelaamaan. Näin ollen Mohammad päätti asettua Kuopioon asumaan, ja ystävän kautta hän sai töitä pizzeriasta. Elämä alkoi valoistua.

