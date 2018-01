Vuoden liikuttajat valittu

Pohjois-Savon Urheilugaalassa Kuopion kaupunginteatterilla palkittiin tänään myös kuntien liikuttajia vuodelta 2017. Urheilugaalan järjestää Pohjois-Savon Liikunta ry.

Tuusniemen vuoden liikuttaja on Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys. Yhdistys on erityisen aktiivinen luontoliikkumisessa ja heidän tapahtumissaan hyödynnetään sekä kunnan, metsästysseurojen että omassa omistuksessa olevia rakenteita.

Koillis-Tuusniemen kyläyhdistyksen Suomi100-valokuvaushanke kannusti ihmisiä ulkoilemaan ja ottamaan luontokuvia.

Kaavin vuoden liikuttaja on Eläkeliiton Kaavin yhdistys. Valinnan yleisperusteluna on, että yhdistys on pitkäjänteisesti liikuttanut kaavilaisia.