Viljelijät vähenevät ja vanhenevat – vuosituhannen alun viljelijöistä on jäljellä enää neljännes

Vuodenvaihteesta lähtien maatalousyrittäjät eivät ole voineet hakea luopumistukea. Luopumistuen tarkoituksena oli turvata maatalousyrittäjien toimeentulo vanhuuseläkeikään asti silloin, kun tilalla tehdään sukupolvenvaihdos.

Tieto luopumistuen häviämisestä kannusti monet maatilat laittamaan uuden vaihteen silmään sukupolvenvaihdoksen suhteen.

Ruokaviraston mukaan viime vuonna ELY-keskus myönsi nuoren viljelijän aloitustukea 447 tilalle. Tämä on selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina: viime vuoden aloitustuet muodostavat lähes 40 prosenttia vuonna 2014 alkaneella EU-rahoituskaudella myönnetyistä aloitustuista.

Valtaosa aloitustukea saavista tiloista sijaitsi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.

Sydän-Savon maaseutupalvelujen alueella viime vuonna tehtiin 26 omistajanvaihdosta, ja aloittamistukea sai 20 viljelijää. Aloitustuen saaminen ja sen määrä ovat riippuvaisia maatilan tuloista.

Tilanpidon aloittaminen voi vaatia suuria investointeja.

– Kannattava tila ei ole välttämättä elinkelpoinen. Viljelijät saattavat jättää tilanpidon loppuvaiheessa investointeja tekemättä ja jatkaa töitä vanhoilla menetelmillä ja koneilla. Omistajanvaihdoksen koittaessa investointitarve voi olla ylitsepääsemättömän iso, jolloin tilanpito lopetetaan, kertoo yliaktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta.

Viljelijöiden keski-ikä oli viime vuonna 53 vuotta.

– Yli 70-vuotiaiden viljelijöiden lukumäärä on reippaassa nousussa. Yli neljännes viljelijöistä on oli 60-vuotiaita ja vain 16 prosenttia on alle 40-vuotiaita. Näyttää siltä, että entistä useampi jatkaa tilanpitoa vielä eläkeiässä. Toisaalta näyttää siltä, että viime vuonna tilanpidon on lopettanut myös moni ennen eläkeikää, Kyyrä kertoo.

Maatalous on murroksessa. Luonnonvarakeskuksen mukaan tämän vuosituhannen aikana maidontuottajista lähes kolme neljäsosaa on lopettanut tuotannon, ja lehmämäärä on vähentynyt neljänneksen. Samaan aikaan lehmien keskituotos on kuitenkin noussut neljänneksellä ja maitotilojen keskikoko on kasvanut 15 lehmästä 39 lehmään.

Viime vuoden lopussa maamme maidontuottajien määrä oli 6 250, joka on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Sydän-Savon maaseutupalvelun maaseutujohtaja, juankoskelainen Juha Nykänen toteaa, että suunta on huolestuttava.

– Sydän-Savon maaseutupalvelun alueella on tällä hetkellä kaikkiaan 1 789 maatilaa. Jos suunta jatkuu samana, kolmenkymmenen vuoden jälkeen tiloja on jäljellä enää 780, laskee Nykänen.