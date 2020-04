Vastavirtaan kulkijat palkittiin. Lähikaupan palauttaminen Muuruvedelle on Vuoden kotiseututeko.

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto on jakanut vuosittaiset palkintonsa työstä kotiseudun hyväksi.

Vuoden kotiseututeon takana olivat muuruvetiset Anu Jestoi ja Eki Kokkarinen, jotka avasivat viime vuonna Pienen traktorin puodin Muuruveden entiselle kirkonkylälle ja palauttivat näin lähikaupan paikkakunnalle.

Kotiseutuyhdistyksen liiton hallitus totesi, että Jestoi ja Kokkarinen ovat vastavirtaan kulkijoita, jotka palauttivat elämää ja palveluja autioituvalle maaseudulle.

Vuoden kotiseututeokseksi nimettiin siilinjärveläisen historiantutkija Markku Niskasen itsenäisyyden alkuun sijoittuva Kuopio 1918.

Vuoden kotiseututeon kahdesta kunniamaininnasta toinen meni leppävirtalaiselle Juha Hämäläiselle Sorsakoski-laivan entisöinnistä ja toinen Siilinjärven Ahmon yläkoulun oppilaskunnan hallitukselle AhmoDream-pojektista.

Ensimmäistä kertaa liitto palkitsi myös sähköisellä alustalla toteutetun kotiseututyön, jonka pohjat on luonut tervolainen Miika Rantalainen. Samoin liitto jakoi ensimmäisen elämäntyöpalkintonsa, jonka sai lapinlahtelainen kotiseutuneuvos Leo Puurunen.

Palkitut oli määrä julkistaa viikonvaihteessa liiton vuosikokouksessa Kiuruvedellä, mutta koronaviruksen vuoksi tämäkin tilaisuus peruttiin. Liiton puheenjohtaja Raija Pasanen Lapinlahdelta kertoo, että juhlatilaisuus kuitenkin järjestetään myöhemmin tänä vuonna, kun olot ovat normalisoituneet.

Palkitut valittiin maakunnasta tulleitten esitysten pohjalta. Ylivoimaisesti eniten ehdotuksia tuli vuoden kotiseututeoiksi. Puheenjohtaja Pasasen mukaan oli iloinen asia huomata, että kiinnostusta kotiseutua kohtaan on myös nuorten keskuudessa.

Kyläkirjoja tai kotiseutu- tai sukuhistorioita on ollut takavuosina ehdolla hyvinkin runsaasti, mutta nyt määrä putosi.

– Ehkä useimmat kyläkirjat on jo kirjoitettu ja sähköisellä alustavalla tapahtuva kotiseututyö lisääntyy, Pasanen arvelee.