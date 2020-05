Vanilja on Rantalan tilan neljäs satatuhatta litraa lypsänyt lehmä

Karjatilan pitäjät ovat ahkeria urakoimaan, mutta ovat sitä myös navetan asukkaat. Rantalan tilalla Akonpohjassa on nyt neljäs satatonnari eli yli satatuhatta litraa elämänsä aikana lypsänyt lehmä, Vanilja.

– Se on kolme perävaunullista rekkaa maitoa. Yhdestä lehmästä se on kunnioitettava määrä. Sille on syytä malja nostaakin, sukutilaansa jatkava Anne Leskinen iloitsee.

Laidunkausi on alkamassa noin parin viikon sisään, kun ulkona alkaa vihertää. Leskisen mukaan ikä on tuonut Rantalan navetan toiseksi vanhimmalle jäsenelle rauhallisuutta, minkä näkee myös siinä, ettei se hötkyile laidunkauden alkaessa.

– Meininki on, jos ulkoilutettaisiin karjaa ensi talvenakin, puoliso Silver Saagim lisää.

Leskinen ja Saagim ovat pitäneet tilaa vuodesta 2005, jolloin Rantalassa tehtiin sukupolvenvaihdos.

– Olin reilu kaksikymppinen, kun tilaa ruvettiin pitämään. Kahdestaan me olemme nämä työt tehneet siitä lähtien. Yhdessä olemme hoitaneet karjan ja peltotyön, Leskinen kertoo.

– On ehkä meidän valttikorttimme, että pystymme molemmat tekemään monenlaista työtä. Silver on opetellut karjanhoito- ja lypsytyöt, ja minä opettelin jo isän kautta ajamaan traktorilla ja tekemään peltotyöt. Lapset traktorin kyytiin ja vähän evästä mukaan, niin he viihtyvät.

Pariskunnan esikoinen, seitsenvuotias Ville on erittäin kiinnostunut koneista, traktoreista ja autoista. Hänellä ei tällä hetkellä ole muita ammattisuunnitelmia kuin maanviljelys, mutta vanhemmat eivät painosta lapsiaan jatkamaan tilaa, vaikka sitä toivovatkin.

Nuoremmalta lapselta, alle kuusikuiselta Venlalta toiveammattia ei vielä pääse kysymään. Ristiäiset ehdittiin pitää tammikuussa ennen koronaviruksen aiheuttamia rajoituksia.

Vanilja ja sen jälkeläiset ovat ayrshire-karjaa.

– Vanhaa kunnon suomalaista ayrshireä, se on jalostuksessa meidän kohdallamme ykkösjuttu, Leskinen sanoo.

Ikävä koronakriisi ei ole suuresti tilan töitä haitannut. Leskinen ja Silver toivovat, että nyt ymmärretään, miten tärkeää kotimaisen ruuan saaminen omin voimin on.

