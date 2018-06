Vanha rakkaus ei ruostu – Vaikkojoen ensimmäiset laskijat tulivat kaukaa Kolumbiasta

Kaavi

Vaikkojoessa on riittänyt vettä tänä keväänä. Joen alkulähteillä Pohjois-Karjalan puolella lunta on normaaleina vuosinakin keskimääräistä enemmän, joten poikkeuksellisen lumisen talven vuoksi vettä on virrannut vuolaasti kohti Melttusvirtaa, sen kautta Kaavinjärveen ja sieltä Rikkavettä pitkin kohti suurta Saimaata.

Hyvä on siis nyt lasketella Vaikkojoen runsaita koskia venekyydillä. Paikkakuntalaiset eivät ole kuitenkaan pitäneet kiirettä joelle, joten kevään 2018 ensimmäiset laskijat tulivat nyt sattumoisin aina kaukaa Atlantin valtameren takaa, Etelä-Amerikan Kolumbiasta.

Lue lisää 31.5. ilmestyneestä Koillis-Savosta.