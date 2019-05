Valkosipuli on pinnassa ja varhaisperuna tulossa – Raimo Wallendahlilla vihertää

Pihaan tultaessa edessä seisoo vihreä talo, hyvää vauhtia vihertyvä piha ja kaksiosainen kasvihuone. Seinäpleksien takaa voi hahmottaa myös itse viherpeukalon, Raimo Wallendahlin.

Raimolla kevät on hyvässä vaiheessa, vaikka viime viikolla sataneet hanget ovat vielä sulamassa Säyneisessä.

– Kasvimaalla syksyllä istutettu valkosipuli on lähtenyt jo nousemaan ja sipulit kurkistelevat jo pitkällä kasvihuoneessa. Kasvihuoneessa on myös paraikaa kasvamassa varhaisperunaa. Se ottaa kasvaakseen kuusi viikkoa, eli sieltä saadaan sitten juhannuspottuja.

Vielä tähän aikaan vuodesta kasvirikkain huone sijaitsee kuitenkin talon sisätiloissa.

– Sisällä kasvaa kolmenlaista chiliä, maissia, avonmaankurkkua, erilaisia tomaatteja, Raimo listaa.

Tomaatteja multiin on päätynyt kolmea eri lajiketta: kirsikkatomaattia, pihvitomaattia ja mysteerilajiketta, jota Raimo kutsuu ”sota-ajan tomaatiksi”.

– Kaavilainen vanha rouva oli kasvattanut tätä lajia, ja serkkuni hankki lajiketta itselleen ja antoi sitä muutama vuosi sitten myös minulle. Lajin tomaatti on tavallisen näköinen, mutta sen erottaa eri muotoisesta lehdestä.

Kokeilut puutarhassa ovat tulleet Raimolle tutuiksi, ja ne tuovat arkeen tervetullutta maustetta – joskus onnistaa ja joskus sitten ei.

– Hunajamelonia kokeilin, ja se onnistui. Joitakin kurkkulajikkeita olen testaillut sitten huonommalla menestyksellä. Myös latva-artisokka osoittautui haastavaksi kasvatettavaksi.