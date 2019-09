Uusi elämä Vanhalan tilalle – Kekäläiset inspiroituivat talonpoikaistyylistä

– Monet ovat ihmetelleet, että onpas teillä hyvin peruskorjattu talo.

Juha ja Anne Kekäläisen kodin nähdessään monet paikantavat sen kauas viime vuosisadalle. Kun pariskunta kertoo talon olevan vuosimallia -14, monet yllättyvät siitä, että puhe on kaksituhattaluvusta.

Kekäläiset ostivat maatilan Annen sukulaiselta vuonna 2012.

– Vanhalan tilalla on ollut asutusta jo 1700-luvulta lähtien, ja esimerkiksi Muuruveden maatalousoppilaitos on lohkaistu tästä tilasta. Aikaisemmin tontilla ollut talo paloi vuonna 2004, ja sen jälkeen paikka oli ollut asumattomana. Vuonna 2013 alettiin sitten nousta maakuopasta, Juha kertoo.

Inspiraatiota uuteen taloon ei etsitty kaukaa.

– Palaneen talon isäntä oli peruskorjannut kotinsa 90-luvulla. Tästä oli jäänyt jälkeen piirustuksia, joista otimme vaikutteita. Kiertelimme myös katsomassa isompia talonpoikaistyylisiä taloja, joista otimme inspiraatiota, Juha kertoo.

Talo olisi ollut mahdollista rakentaa rannalle, mutta Kekäläiset halusivat kodin vanhaan pihapiiriin, jossa seisovat tulipalolta säästyneet navetta, aitta ja sauna.

Uuteen kotiin haluttiin palaneen talon tavoin kaksi sisäänkäyntiä, kolme kerrosta, korkeat huoneet ja suuri tupa.

– Tuvasta teimme talonpoikaistyylisen ja pelkistetyn. Ruokasalissa ja salissa on sitten koristeellisempaa, Juha kertoo.

Jotkut esineet säästyivät edellisen talon tuhoutuessa.

– Aitasta ja navetasta löytyivät sinne säilöön kannetut vanha senkki ja tuvan entiset lamput, Anne kertoo.

Aikaisemman talon tulipalossa tuhoutuneesta sembramännystä tehtiin tupaan katseenvangitsijaksi pitkä pirtinpöytä.

Kekäläiset saivat 50- ja 60-luvun tyyliin sopivia huonekaluja sukulaisilta, ja kiertelivät ahkerasti kirpputoreja ja huutokauppoja. Esimerkiksi Kaavilla käydystä huutokaupasta Juha osti Luikolahden vanhan koulun kaikkien Suomen presidenttien kehystetyt muotokuvat.

– Ilmoitin Annelle, että nyt tullaan kotiin harvinaisen kovassa seurassa, Juha nauraa.

Tuvan lattiaa koristavat Juhan mummolan entiset matot, ja timpurit bongasivat ruokasalin pariovet roskalavalta. Ehdottomia aarteita ovat myös Nordenskiöldin Alikartanon salin kalustoon kuulunnut peili ja takkahuoneessa komeileva vanha kaakeliuuni, joka pelastettiin purettavasta talosta. Yllättävin löytö tehtiin kuitenkin Turun saaristossa Annen vanhempien mökillä.

– Varastosta löytyi lukemattomia vanhoja paperitapettirullia, Anne kertoo.

Lähes puoli vuosisataa vanha paperitapetti toi omat haasteensa eikä ollut helpoin työstettävä, mutta lopputulos oli vaivan arvoinen.

