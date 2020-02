Uudistettu Juicen tori saa osakseen runsaasti kritiikkiä

Kuopion kaupungin uudistamaa Juicen toria kritisointiin kovalla kädellä viimeviikkoisessa Koillis-Savon katugallupissa. Liikennejärjestelyitä kuvattiin sekaviksi ja torin keskellä olevaa parkkialuetta ahtaaksi.

Toisaalta kaupan edessä olevaa jalkakäytävää pidettiin tarpeettoman leveänä, ja vanhoja viistoparkkeja kaipailtiin S-marketin sekä Navetan eteen. Liikenteen myös koettiin soljuneen sujuvammin, kun torille ja torilta löytyi erilliset ajoreitit.

Torikauppiaat pitävät nyt kojujaan R-kioskin ja Pataruukin välisellä alueella. Ympärivuotiset torikauppiaat Kari Kainulainen ja Päivi Hartikainen toteavat yksissä tuumin, että alue on turhan ahdas.

– Isolla autolla torille on hankala tulla ja jos useampi kauppias ajaa torille, voi olla hankala päästä lähtemään, toteaa Hartikainen.

Molemmat kauppiaat ovat kuulleet asiakkailtaan kritiikkiä parkkialueen ahtaudesta. Asiakkaat ovat kiinnittäneet huomioita myös siihen, että liikennemerkkejä on todella paljon, mutta niitä on hankala tulkita.

– Kyllä esimerkiksi vanhemmat ihmiset ovat ajelleet vastakarvaan tahattomasti. Mutta siitä se ajan myötä lutviutuu kun ihmiset tottuvat, Kainulainen pohtii.

Ei huonoa jos ei jotain hyvääkin. Hartikainen kiittelee uuden torin tasaista maata, jonka ansiosta vedet eivät pääse enää seisomaan torilla. Kainulainen puolestaan toteaa, että uusi tori kyllä miellyttää silmää.

– Nätti se on, mutta ei toimiva, hän summaa.

Torin suunnitteluun osallistunut Kuopion kaupungin suunnittelupäällikkö Ari Räsänen toteaa, että uudet parkkipaikat ovat normien mukaan mitoitettuja, mutta saattavat vaatia totuttelua aikaisempien vinoparkkien jälkeen.

Hän kertoo, että kaupan ja navetan edessä olevat parkkiruudut jäivät pois jalankulkijoiden turvallisuuden takaamiseksi.

– Kevyt liikenne päiväkodille päin piti laittaa kuosiin. Ennen remonttia torin kevyttä liikennettä ja autoliikennettä ei oltu eroteltu millään tavalla, ja varsinkin keyt liikenne oli turvatonta. Myös Navetan edestä pitää päästä turvallisesti kulkemaan ja nousemaan linja-autoon. Eli nämä päätökset tehtiin nyt kevyt liikenne ja liikenneturvallisuus edellä.

Myös esteettömyyttä on kehitetty lisäämällä torille näkövammaisten kulkua helpottavaa ohjausraitaa.

Räsänen toteaa, että torin liikennemerkkimäärä saattaa tuntua suurelta, mutta yksikään merkeistä ei ole turha.

– Kun hyväksyin liikennemerkkisuunnitelmaa, katsoin itsekin, että onpas merkkejä. Käytössääntöjä ei pidä kuitenkaan jättää arvailujen varaan, ja sekä jalankulkua että autoliikennettä pitää opastaa. Pienellä alalla se voi johtaa siihen, että merkkejä tuntuu olevan liikaakin. Aikaisemmin opasteita oli esimerkiksi maalattu katuun ja niitä sitten talvella muisteltiin.

Liikennemerkit paitsi ehkäisevät onnettomuuksia myös antavat oikeusturvaa vahingon sattuessa.

Lue koko juttu ja toimittajan kommentti 6.2. Koillis-Savosta!