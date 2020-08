Unelma omasta mummolasta toteutui rintamamiestalossa

Tyypillinen rintamamiestalo on puolitoistakerroksinen, ja siinä yläkerta on varastoullakkona ja kesämajoituspaikkana. Moniin taloihin on myöhemmin rakennettu huoneet yläkertaan.

Vuonna 1948 rakennettiin Juankosken taajaman läheisyyteen rintamamiestalo, joka siirtyi vuonna 2006 Kaisa Karjalaisen ja hänen perheensä kodiksi.

– Kun hankimme perheelle kotia Juankoskelta, kävimme katsomassa useita kohteita. Kun astuimme tähän taloon sisälle, niin se tuntui kodilta. Talon kunto ei ollut paras mahdollinen, mutta siellä pystyi asumaan ja meillä oli kiinnostusta sitä remontoida.

Kaisa kertoo etsineensä taloa, jossa olisi mummolan tunnelma, ja sellainen löytyi rintamamiestalosta. Talo oli yksinkertainen rakenteeltaan. Keskellä oli savupiippu ja sen ympärillä erilaisia tulisijoja.

– Alkuperäisessä talossa ei tietenkään ollut vesijohtoja, vaan ne on lisätty remontin jälkeen myöhemmin. 1980-luvulla on rakennettu elintasosiipi. Kun muutimme taloon, se oli kylmä ja kaipasi lisää eristystä.

2000-luvun alussa talosta oli purettu varaava takka, tilalle perhe rakensi uuden. Lisäksi pellitetty leivinuuni purettiin ja tilalle rakennettiin leivinuuni ja puuhella. Talosta purettiin myös vanha sauna ja tilalle rakennettiin laajennettu kylpyhuone. Ikkunat ainakin alakerrassa on vaihdettu ja talo on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Vanha sakokaivo sai jäädä eläkkeelle.

Taloon oli jossain vaiheessa rakennettu yläkertaan parveke. Nyt se oli tullut tiensä päähän ja Kaisan nykyinen aviomies Jouni Hanski purki parvekkeen viime viikonloppuna. Nuoripari on tehnyt remonttia hartaasti ja toivoo, että tämän kesän jälkeen ei enää olisi niin paljon tehtävää.

Viime kesänä he aloittivat talon maalaamisen. Sitä on jatkettu tänä vuonna. Jouni ja Kaisa toteavat, että maalaaminen on helpompaa, kun pinnan puhdistus on tehty kunnolla. He turvautuivat rakennuksen hiekkapuhallukseen.

Lue juttu kokonaisuudessaan 13.8. ilmestyneestä Koillis-Savosta!