Uhkana paloaseman purku

Kaavin kunnanhallitus teki joulukuussa yksimielisen päätöksen purkuluvan hakemisesta kirkonkylän vanhalle paloasemalle. Vuosina 1952–53 rakennettu paloasema on merkitty kirkonkylän yleiskaavassa paikallisesti merkittäväksi kohteeksi, jota ei suositusten mukaan tulisi purkaa ilman pakottavaa syytä.

Purkuluvan hakemisen syynä olivat rakennuksen korkeat käyttökustannukset sekä edessä oleva laaja peruskorjaus, jonka kustannusten kunta arvioi nousevan miljoonaan. Kunta neuvotteli Attendo ry:n kanssa tontin käyttämisestä uuden hoivakodin paikkana, mutta neuvottelut lopetettiin tontin ahtauden vuoksi. Nyt paloaseman kohtaloa harkitaan uudelleen.

ELY-keskus voi tehdä purkamisesta valituksen vain silloin, kuin purku-uhan alla on maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävä rakennuskohde. Paloasemasta valitusoikeutta ei siis ole. Vanhan paloaseman tiloissa on nyt kunnan vuokraamia toimistotiloja ja vuokrahuoneita sekä lämmin odotustila bussikyytiläisille.

Kaavin Työnhakijat ry järjestää aseman tiloissa kahdesti viikossa edullista lounasruokaa. Järjestö myös pyörittää kirpputoria, pitää myyjäisiä ja jakaa EU-ruokakasseja vähävaraisille. Jos purkusuunnitelma pitää, vuokrasopimuksen mukaan Työnhakijoiden tulee jättää paloasema tammikuun loppuun mennessä.

– Kunta on tullut asiassa kuitenkin hyvin vastaan ja luvannut auttaa mahdollisten uusien tilojen etsinnässä. Kiirettä ei näillä näkymin pitäisi olla, kertoo Työnhakijat ry:n toiminnanjohtaja Pekka Kettunen.

Paloaseman tilat ovat sopineet järjestön toimintaan ennen kaikkea sen kirkonkylän keskustassa olevan sijainnin vuoksi.

– Myös uusien tilojen olisi hyvä sijoittua kylän tuntumaan ja mielellään alakertaan, sillä täällä käy paljon iäkkäitä ihmisiä. Kätevintä olisi, jos pystyisimme pitämään myös kirppistoimintaa samassa rakennuksessa.

Tällä hetkellä Työnhakijoiden tilat sijaitsevat paloaseman yläkerrassa. Etelärinteellä sijaitseva Työnhakijoiden pitämä kirpputori sai keväällä purkutuomion…

