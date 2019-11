Työilmapiiri, talous ja kuntaliitos nousivat esiin Kaavin kunnanvaltuuston kokouksessa

Kaavin kunnanvaltuusto päätti tiistaina pitää tuloveroprosentin 22,00:ssa.

Yksimielistä päätöstä edelsi polveileva keskustelu, jossa sivuttiin kunnan työilmapiiriä, paikallisten yrittäjien ongelmia, ikäihmisten pärjäämistä ja kuntaliitosta.

Keskustelun aloittanut Jorma Räsänen (kesk.) ilmaisi huolensa paikallisten yrittäjien tilanteesta, kun paikalliset taksit ovat menettäneet kunnan kuljetuksia ja joissakin kunnissa apteekkipalvelut ovat loppuneet, kun kaupalliset sote-toimijat ovat hankkineet esimerkiksi lääkkeet oman organisaationsa kautta.

Sosiaalijohtaja Suvi-Tuulia Seitsojoen mukaan Sansia kilpailutti vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset syyskuussa, ja lokakuun alusta lukien kyydit ovat järjestyneet matkojenyhdistelykeskuksen kautta.

Seitsojoki kertoi, että kaikki kaavilaiset taksit eivät jättäneet tarjousta, mutta tarjouksen jättäneitä tuli hyväksytyiksi.

Räsänen myös puolusti eläkeläisten kannanottoa siitä, että sote-maksut eivät saa vaarantaa ikäihmisten mahdollisuuksia maksaa välttämättömät elinkustannukset kuten ruoka.

Räsänen kiinnitti huomiota myös kunnan johtamisjärjestelmään.

– Hyvä henkilöstö on kunnan voimavara. Asiat eivät välttämättä ole kunnossa. On oltava ilo tehdä töitä. Tähän asiaan on vakavasti kiinnitettävä huomiota.

– Talous synkkenee ja yt-neuvottelut ovat tulossa. Taas etsitään sitä samaa yhtä miljoonaa, joka on joka vuosi kadoksissa – missä se on, kun ei sitä ole vieläkään löydetty, kummasteli Rakentavan Kaavin Reijo Ruhtinas.

Hän mainitsi yhdeksi ratkaisukeinoksi kuntaliitoskeskustelun aloittamisen Kuopion kanssa. Hänen mukaansa palvelut eivät voi Kaavilla enää nykyisestään paljoa heiketä.

Kunnanjohtaja Ari Sopanen muistutti kunnan tehokkaan toiminnan vaikuttavan:

– Talousarvion mukaan alijäämää oli tulossa tänä vuonna 459 000 euroa ja verotulot vähenevät noin 550 000 euroa, mutta silti teemme ”vain” 700 000 euroa tappiota.

– Lautakuntien talousarvioesitys on 1,337 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta ehkä se pystytään puolittamaan. Se vaatii muun muassa avustusten puolittamisen ja ei-lakisääteisten palvelujen karsimista.

Sopasen mukaan yt-neuvottelut ja työntekijöiden vähentäminen voivat vaikuttaa työviihtyvyyteen.

– Ilman toimenpiteitä Kaavilla on 2–3 vuoden sisällä totinen paikka. Päättäjiltä vaaditaan nyt sinnikkyyttä seistä räystään alla, kun rapaa sataa.

Sopanen sanoi, että Jorma Räsäsen kuvaamia apteekkitilanteita on tullut, mutta esimerkiksi Vieremällä asioita saatiin oikaistua puhumalla.

Työhyvinvoinnin kunnassa nosti esiin myös Elvi Heikkinen (sd.).

– Nykytilanne ei voi jatkua. Jos jatkuvasti itketään ja on paha olo, niin se ei ole hyvä, ja tätä on jatkunut jo vuosia. Irtisanomiset ovat vain osa. Ehdotan, että ulkopuolinen, onko se sitten työsuojelu tai poliisitutkinta, katsoo, mikä on kunnan tila, ja tämä koskee myös tiedonsaantia. Kaikkien työ on yhtä tärkeää.

Heikkisen mielestä yt-neuvotteluita ei pidä käydä, ennen kuin on hoidettu nämä asiat sekä selvitetty irtisanomisperusteet ja töiden hoitamisen tapa irtisanomisten jälkeen.

Sopanen vetosi uudestaan irtisanomisiin ja sanoi, ettei kunta toimi kiusallaan.

Hän kertoi Kuntaliiton laskelmasta, jonka mukaan kunnilta on leikattu valtionosuuksia vuosina 2012–2019 yli kaksi miljardia euroa. Kaavin osuus menetyksestä on noin 1,2 miljoonaa.

– Jos olisi vuoden 2011 tilanne, meillä olisi miljoona euroa käsissämme joka vuosi.

Kokouksensa päätteeksi valtuusto käsitteli suljettujen ovien takana salaisen asian, jonka kunnanhallitus oli sille lähettänyt vime maanantaina 4. marraskuuta.

Salassapitoperuste oli esityslistaan merkityn lainkohdan mukaan kanteluasia.

Asian käsittelyn aikana Elvi Heikkinen ja Jorma Räsänen joutuivat olemaan valtuustosalin ulkopuolella.