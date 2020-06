Tuusniemi irtisanoi koulusopimuksen

Tuusniemen kunnanvaltuusto irtisanoi maanantaina Kaavin kanssa solmitun yläkoulusopimuksen päättymään kevätlukukauden 2022 loppuun.

Päätös oli yksimielinen. Valtuutetut korostivat, etteivät halua pitää oppilaita ja perheitä pelinappuloina. Neuvotteluhalua Kaavin kanssa on, eivätkä yhtenäiskoulun ovet sulkeudu kaavilaisten edessä syksyllä 2022.

Ellei sopimusta ole, kaavilaiset huoltajat voivat hakea koulupaikkaa suoraan Tuusniemen yhtenäiskoulusta.

– Kaavilaisten vanhempien ei kannata huolestua: haluamme yhä opettaa kaavilaisia oppilaita, neuvotella Kaavin kanssa ja saada sopimuksen syntymään, sanoi Martti Kähkönen (kesk.).

Juha Pitkänen (vas.) komppasi ja harmitteli sitä, että kaksi pientä kuntaa saa koulukuljetuksista riidan.

– Tämä on huonoa kuntamarkkinointia Kaaville ja Tuusniemelle. Kuntien alueella on vain yksi lukio, joka on pärjännyt vuodesta toiseen oppimistulosten perusteella hyvin. Kaavilaisista oppilaista on hyötyä Tuusniemelle, mutta oppilaille on hyötyä pätevistä opettajista, hyvistä tiloista ja nykyaikaisista ICT-laitteista.

Kähkönenkään ei pitänyt tilannetta malliesimerkkinä kuntayhteistyöstä, mutta näki yhteistyössä win–win-mahdollisuuden. Hän arvioi, ettei Kaavi saa yläkouluopetusta mistään niin edullisesti kuin Tuusniemeltä.

Keväällä kaavilaisia yläkoululaisia oli Tuusniemen yhtenäiskoulussa 82 ja tuusniemeläisiä 69.

Valtio maksoi kustakin kaavilaisesta kotikuntakorvausta 10 560,27 euroa opetuksen järjestäjälle eli Tuusniemelle. Tuusniemen mukaan kustakin yläkoululaisesta koitui kalenterivuonna 2019 kunnalle keskimäärin 10 904,85 euron kulut, joten kunta rahoitti jokaisen yläkoululaisen opetusta keskimäärin 344,58 eurolla.

Lue juttu kokonaisuudessaan 25.6. Koillis-Savosta.