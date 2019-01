Tuusniemeltä stipendi Elisa Holopaiselle

Tuusniemen kunnanhallitus on myöntänyt MM-pronssia Tyttöleijonissa pelanneelle jääkiekkoilija Elisa Holopaiselle tuhannen euron stipendin. Tuusniemeläinen Holopainen voitti kisojen pistepörssin ja hänet palkittiin myös kisojen parhaana hyökkääjänä.

”Hienoa, että on tällaisia nuoria, jotka ovat valmiita tekemään ahkerasti töitä unelmansa eteen. MM-pronssi on arvokas saavutus koko Suomelle. Elisa on esiintynyt hienosti tuusniemeläisenä nuorena, ja olemme ylpeitä hänestä. Tahdomme toivottaa hyviä ja menestyksekkäitä pelivuosia. Harvoin näin pienessä kunnassa saadaan nauttia tämän tason urheilumenestyksestä”, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Jorma Voutilainen.

KalPassa pelaava 17-vuotias Holopainen vei Tyttöleijonat mitalipeleihin jatkoaikamaalillaan ottelussa Ruotsia vastaan.