Trauma ei saa jäädä päälle

Kuopin bussiturman pelastustoimien vs. palomestari Petteri Lintusen mukaan jokainen onnettomuus on aina uusi ja omanlaisensa, vaikka niitä kuinka ennakkoon harjoitellaan. Ensimmäisen yksikön johtajana Kuopion bussiturman paikalle saapunut Lintunen näki heti tilanteen vakavuuden ja suuronnettomuuden mittasuhteet.

– Lyhyen ajomatkan aikana ehti tapahtumasta selvitä vain pääpiirteet. Turmapaikalla tilanteen vakavuuden selvittyä piti välittömästi varmistaa pelastustoiminnan turvallisuus sähköradan johtimien ja junaliikenteen osalta. Pelastustoimet käynnistyivät nopeasti ja paloaseman sekä Yliopistollisen sairaalan läheisyys oli ratkaiseva nopean hoitoon pääsyn kannalta.

Petteri Lintunen tiedostaa, että onnettomuuksissa menehtyneiden kohtaaminen on osa pelastajan työtä. Erityisen koskettavaa se on silloin, kun turmassa menehtynyt on lapsi. Kaikesta näistä on kuitenkin päästävä yli ja siihen on myös pelastajille tarjolla kriisiapua.

Kotia Riistaveden Talvisalossa ympäröi luonto, joka liikunnan ja teatteriharrastuksen lisäksi auttaa Petteri Lintusen palautumista pelastustyöstä. Metsästys on tullut maalaistalon pojalle veren perintönä, ja siinä kaverina on jämtlanninpystykorva Aida.

