Toista tuhatta taloutta ilman sähköä

Runsas lumimassa ja räntäsade on aiheuttanut sähkökatkoja eri puolilla Koillis-Savoa. Sähköttömiä talouksia oli Koillis-Savon alueella perjantaina aamupäivällä kaikkiaan toista tuhatta.

Eniten ongelmia on ollut Säyneisen alueella, muun muassa Niemikylässä ja Losomäessä. Siellä sähkökatkot alkoivat 28.12. aamuyöllä lähes neljässäsadassa taloudessa.

Lisäksi Vehkalahden, Viitaniemen ja Pisankosken alueella ilman sähköä on ollut 28.12. aamupäivästä lähtien 149 taloutta.

Juankoskella on lisäksi Savon Voiman asiakkaita 80 ilman sähköä.

Myös Riistavedellä on ongelmia sähkönjakelussa. Täällä sähkökatko alkoi 29.12. aamuyöllä ja jätti 228 taloutta ilman sähköä. Ongelmia on erityisesti Hakomäki-Riistakoski-Hiidenlahti -alueella.

Tuusniemellä ongelmia on Pajumäki-Viitamäki -akselilla, jossa on 240 taloutta ollut ilman sähköä torstain aamuyöltä lähtien.

Kaavilla sähköttä on 52 taloutta Mattilanmäen ja Kaatrasen suunnilla.

Kaikkiaan Pohjois-Karjalan Sähkön alueella on yli 11 000 taloutta ilman sähköä.

Pohjois-Karjalan sähkö jatkaa vikojen korjausta 170 henkilön ja erikoiskaluston voimin. Myös helikopterit ovat lähtövalmiudessa ja nousevat ilmaan heti, jos sää sallii. Helikoptereiden käyttöä rajoittavat muun muassa matalalla olevat pilvet ja jäätymisvaara.

Johdoille kallistuneita puita ei saa mennä poistamaan omin voimin, vaan Pohjois-Karjalan Sähkön asiakkaat voivat ilmoittaa sähkönjakelua vaarantavista ja kallistuneista puista sähköpostilla osoitteeseen vikapaikka@pks.fi tai soittamalla asiakaspalveluun 013 2663 100. Vikatilannetta voi seurata myös Katkot-palvelusta osoitteesta katkot.pks.fi.