Toisestakin hoivakodista tulee 30-paikkainen

Attendo Oy rakentaa Kaaville tehostettua palveluasumista yhteensä 60 hengelle. Asia on varmistunut, sillä ARA-rahoitteisen, kunnantalon paikalle tulevan 30-paikkaisen yksikön lisäksi Attendo rakennuttaa samankokoisen, mutta vapaarahoitteisen hoivakodin.

– Tämän toisen hankkeen tontista on käyty keskusteluja Kaavin kunnanjohtajan Ari Sopasen kanssa. Muutamia tontteja Kaavin keskusta-alueella on tutkittu, mutta varaus- tai myyntipäätöstä ei ole kunnan toimesta vielä tehty. Tämä toinen tontti tulisi Attendo Oy:n perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle, kertoo kiinteistökehittäjä Anna Kummila Attendolta.

Attendon kiinteistökehitysjohtajan Tuomas Terhon mukaan vapaarahoitteiseen 30-paikkaiseen hoivakotiin tai palvelutaloon on tarkoitus tehdä kaikki tarpeelliset tilat asukkaille eli asuntojen lisäksi muun muassa yhteistilat ruokailua ja oleskelua varten sekä sauna pesutiloineen.

– Hankkeen investori tai rakennuttaja on vielä avoinna. Suomen Hoiva ja Asunto Oy se ei ole, kyseinen yhtiö on ARA-hankkeissa.

– Yksikön lopullinen omistajataho on vielä avoinna. Haemme sopivimman tahon hankkeen kustannusten, aikataulun ynnä muun varmistuttua.

Terhon mukaan vapaarahoitteisen yksikön rakentaminen on tavoitteena aloittaa suurin piirtein samaan aikaan kuin ARA-rahoitteisen yksikön, jonka rakentaminen alkanee loppukesällä tai alkusyksyllä. Rakennusaika on noin vuosi.

– ARA-hankkeen suunnittelu on käynnissä, vielä ei olla niin pitkällä, että olisi havainnekuvia. Arkkitehtina on Linja-Arkkitehdit Oy. Urakkakilpailu pyritään järjestämään kevään–alkukesän aikana, joten pääurakoitsija ja aliurakoitsijat selviävät tällöin, selvittää Terho.

Hänen mukaansa yksityisiin hoivapalveluihin ja muun muassa Attendon toimintaan liittyvät uutiset eivät vaikuta Attendon hankkeeseen tai sen toteutusaikatauluun Kaavilla.

– Jatkamme hankkeessa alkuperäisen ajatuksen mukaisesti, vahvistaa Terho.

