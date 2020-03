Testaa tietosi, montako saat oikein? Varoitus: vastaukset jutun lopussa, eipäs kurkita!

Kysymykset:

1. Mikä on nimeltään käsivarsissa roikkuva löysä liha, nahka tai läski?

A. alli B. elli C. olli D. ylli

2. Miksi kutsutaan sellaista unta, jota ihminen pystyy kontrolloimaan nukkuessaan?

A. selkouni B. painajaisuni C. koiranuni D. horrosuni

3. Kuka on Gommi-jänishahmon takana?

A. M.A. Numminen B. Pedro Hietanen C. Pirkka-Pekka Petelius D. Aake Kalliala

4. Kuinka vanha hiljattain edesmennyt Kirk Douglas oli kuollessaan?

A. 83-vuotias B. 93-vuotias C. 103-vuotias D. 113-vuotias

5. Mitä futurologi tutkii?

A. menneisyyttä B. käsilaa C. tulevaisuutta D. avaruutta

6. Vuosi 1601 oli pahin 1600-luvun alun katovuosista. Mitä nimitystä siitä käytetään?

A. Suuri sammalvuosi B. Suuri nilavuosi C. Suuri olkivuosi D. Suuri käpyvuosi

7. Mitä kalaa kutsutaan myös norssiksi?

A. särkeä B. kuoretta C. muikkua D. silakkaa

8. Mitä termi (sana) tarkoittaa turhista tavaroista luopumista ja tavaroiden järjestämistä uudelleen?

A. konmaritus B. mankoritus C. kanmoritus D. monkaritus

9. Eniten radiota kuuntelevat Suomessa yli 55-vuotiaat. Kuinka paljon päivittäin?

A. 1 h 59 min B. 2 h 59 min C. 3 h 59 min D. 4 h 59 min

10. Minkä Pohjoismaan itsenäisyyspäivä on 17. päivä kesäkuuta?

A. Islannin B. Norjan C. Ruotsin D. Tanskan

11. Mitä autoa pidetään Mummo Ankan auton esikuvana?

A. Detroit Electric vm. 1916 -sähköautoa B. Ford Model T vm. 1927 -bensa-autoa C. Dodge Dart 270 vm. 1918 -sähköautoa D. Studebaker vm. 1931 -dieselautoa

12. Predikaatti on verbin persoonamuoto lauseenjäsenenä. Mikä on sen vanha suomenkielinen nimitys?

A. maine B. kunnia C. eetos D. alus

13. Mikä on aurinkokuntamme suurin planeetta?

A. Merkurius B. Venus C. Maa D. Jupiter

14. Mitä instrumenttia Sherlock Holmes soittaa Watsonin mukaan taitavasti?

A. pianoa B.viulua C. tuubaa D. rumpuja

15. Kuka sytytti olympiatulen Helsingissä 1952 stadionin torniin?

A. Paavo Nurmi B. Hannes Kolehmainen C. Ville Ritola D. Taisto Mäki

16. Montako astetta on kolmion kulmien summa aina?

A. 90 astetta B. 180 astetta C.270 astetta D.360 astetta

17. Montako jalkaa on katkaravulla?

A. 4 B. 6 C. 8 D. 10

18. Klassikkorepliikki kuului: ”Frankly my dear, I don´t give a damn.” Mikä elokuva?

A. Kellopeliappelsiini B. Tuulen viemää C. Taksikuski D. Likainen tusina

19. Kuka oli Beatles yhtyeen jäsenistä nuorin?

A. George Harrison B. John Lennon C. Ringo Star D. Paul McCartney

20. Mikä numerosarja yhdistetään Kölnin veteen?

A. 4711 B. 1170 C. 73300 D. 316

21. Arviointitehtävä tasapisteissä: Kuinka paljon oli Suomen kansakouluissa oppilaita lukuvuonna 1900-1901 (Lähdekirja: Efr. Elo Laskuoppi vuodelta 1963)?

Vastaukset:

1. A. alli (Allit ovat saaneet nimensä presidentin rouva Alli Paasikiven mukaan.)

2. A. selkouni (englanniksi lucid dream)

3. A. M.A. Numminen

4. C. 103-vuotias

5. C. tulevaisuutta

6. C. Suuri olkivuosi

7. B. kuoretta

8. A. konmaritus (japanilaisen kirjailijan ja järjestelyasiantuntija Marie Kondon mukaan)

9. C. 3 h 59 min (Finpanelin tutkimus, julkaistu 13.3.2020)

10. A. Islannin ( Norjan 17.5., Ruotsin 6.6….)

11. A. Detroit Electric vm. 1916 -sähköautoa

12. A. maine, ja subjekti on alus

13. D. Jupiter (selvästi suurin, päiväntasaajan halkaisija: 142 984 km)

14. B. Viulua

15. B. Hannes Kolehmainen (Paavo Nurmi sytytti tulen stadionilla ja Kolehmainen tornissa)

16. B. 180 astetta

17. D. 10 jalkaa

18. B. Tuulen viemää

19. A. George Harrison (syntynyt 25.2.1943 – 29.11.2001)

20. A. 4711 (On saanut nimenä numeron kehittäjänsä talon mukaan: Eau de Cologne4711)

21. 111 800