Teatterilavalla Amerikan morsian – Luikonlahdessa rakkauden polut ovat kivisiä ja naiset tulisia

– Kyllä tähän tarvitaan joku pitämään sinut järjestyksessä!

Näin topakasti äkseeraa sisar Raakel (Jaana Mustonen) kauppias Heikki Larvalle alias Halpa-Heikille (Atte Virransalo) Luikonlahden kesäteatterin näytelmässä Amerikan morsian.

Heikki on poikamies, mutta morsiantarjokkaita hänellä kyllä riittää. Jokaisella tuntuu olevan oma käsityksensä siitä, kuka olisi Heikille sopiva puoliso, mutta Heikiltä itseltään tätä ei kysellä. Hän kaipaa edelleen nuoruuden rakastettuaan, Amerikkaan muuttanutta Anne Aurinkoista (Johanna Ruhtinas).

Kun soppaan sekoitetaan eri kulttuureista tulevat morsianehdokkaat, tukku väärinkäsityksiä ja kauhallinen mustasukkaisuutta, on tuloksena vauhdikasta menoa. Jo ennen väliaikaa on taistelun tuisketta käyty niin pölyhuiskalla, mattopiiskalla kuin haravalla.

Rauhaa rakastavan Halpa-Heikin ahdistus tilanteesta välittyy katsojille, eikä ihme että naisten pyörityksessä Heikki päättää välillä julistaa koko kaupan naisvapaaksi vyöhykkeeksi.

Markku Hattulan käsikirjoittamaan näytelmään on saatu mielenkiintoisia jännitteitä ja kulttuurien kohtaamisia. Nämä purkautuvat näytelmässä yhteenottoina esimerkiksi kettutytön ja alikersantin välillä.

Luikonlahden kesäteatterin alue on hieno ja lavastus toteutettu mukavasti. Koko teatterin miljöötä on myös hyödynnetty tehokkaasti eri kohtausten näyttämönä.

Luikonlahden näyttelijäkaartissa on tänä vuonna mukana uusiakin kasvoja, jotka selviytyivät debyytistään hienosti. Heikin sisarta Raakel Dahlia esittää Jaana Mustonen ja postimies Oskari Tuiskua Timo Mustonen.

Pääosaan näytelmässä nousevat vahvat naiset. Todellisia komediennen lahjoja osoittaa etenkin Kirsi Kekäläinen, joka esittää Venäjältä suomeen muuttanutta siivooja Ludmilaa. Myös upeaa Savon murretta viäntävä Taina Vilkman loistaa Oskarin äidin roolissa.

Vauhdikas näytelmä on hauska ja viihdyttävä kesäteatterikokemus. Esityksiä on Luikonlahdessa kesä-heinäkuun aikana sekä lisäksi 5.7. Säyneisessä.