Tapani Koukkari: Ongelma ei ole muovi, vaan sen käyttäjät

Muovijäte herättää nykyuutisoinnin perusteella enemmän huolta kuin ydinjäte. Muovia pyritään karttamaan pilleissä, pusseissa, kipoissa ja kupeissa.

Huoli on aiheellista, sillä muovijäte saastuttaa ympäristöä maalla ja merellä. Muovialalla elämänsä töitä tehnyt juankoskelainen Tapani Koukkari on kuitenkin sitä mieltä, että ongelma ei ole materiaalissa itsessään, vaan sen käyttäjissä.

– Ei ole muovin vika, että se päätyy luontoon. Muovilautat eivät ole ilmestyneet mereen itsekseen.

Muovinkäyttö on kasvanut vuosi vuodelta maailmansotien jälkeen.

– Kun aloitin muovialalla 80-luvulla, sitä käytettiin suurin piirtein samalla volyymilla kuin metallia. Nyt muovi on mennyt selkeästi ohi, Koukkari kertoo.

Suosiota selittävät muovin ominaisuudet, jotka tekevät materiaalista harvinaisen monikäyttöisen.

– Muovi on edullista, kevyttä ja suhteellisen kestävää.

Hajoamattomuus on samaan sekä hyvä että huono ominaisuus: muoviroska hajoaa luonnossa todella heikosti, mutta samaan aikaan muovin uudelleen käyttämisen mahdollisuudet ovat laajat.

– Muovin uusiokäyttö on suurempaa, kuin monet tietävät. Esimerkiksi muoviputkitehtaalla yli 90 prosenttia jätteestä käytetään uudelleen, Koukkari kuvailee.

Itse muovin tuottamisen ympäristökuormitus on melko pieni. Tanskan ympäristöviranomaisten tekemän tutkimuksen mukaan tavallista kangaskassia tulisi käyttää yli 7000 kertaa, jotta sen ympäristökuormitus olisi vähäisempi kuin muovipussilla. Tätä selittää kangaskassin vaatiman puuvillan tuottamiseen tarvittavien resurssien suuruus.

Koukkari toteaa, että muovi voi tuoda myös oman apunsa ilmastonmuutosta vastaan.

– Lentokoneissa käytetään nykyään paljon muovia, joka keveytensä vuoksi tekee lentämisestä energiatehokkaampaa.

