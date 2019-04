Sydämessä tilaa myös muiden lapsille – Minna ja Juha Koistinen auttavat 2000-luvun lapsia 1870-luvun tuvassa Lautalassa

Lastensuojelun tarve kasvaa Tuusniemellä, mutta apua ei siellä vain tarvita, vaan myös annetaan: Juha ja Minna Koistinen saivat historiallisesta Lautalan talosta kodin, jossa on tilaa tukiperheenä toimimiseen ja lyhytaikaiseen perhehoitoon.

Tukiperheenä Koistiset olivat vuoden 2016 alusta yhteensä tusinalle 3–14 -vuotiaalle, kunnes aloittivat lyhytaikaisen perhehoidon eli lypen, jossa muualla asuvan vieraan perheen lapsi tai lapsia on Koistisilla korkeintaan puoli vuotta. Tarvittaessa Koistiset jatkavat näiden “lainalasten” tukiperheenä. Lastensuojelun kielellä kyse on avohuollon tukitoimista.

Koistisilla on ollut ”lainassa” viisi 1–14-vuotiasta. Viimeisimmät kyynelet pariskunnan silmiin nostatti kaksivuotiaan pojan lähtö maaliskuussa. Leikkihuoneen traktori seisoo nyt paikallaan eikä Juhalla ole “työnjohtajaa” polttopuusavotassa.

Suurin tunnemyrsky koettelee kuitenkin sijoitettavien lasten biologisia vanhempia. Lyhytaikaisissa sijoituksissa heillä säilyy kaikki vanhempien oikeudet, kiireellisessä sijoituksessa oikeuksia rajoitetaan.

Minna sanoo aina biologisille vanhemmille samat asiat:

– Me emme teiltä lapsia vie. Laittakaa asianne kuntoon, ja lapset tulevat takaisin. On viisautta hakea apua.

Juhan mukaan lapset kaipaavat syliä ja yhdessäoloa:

– Joskus he pelkäävät, loukkaako meitä se, että heillä on ikävä kotiinsa. Se on ymmärrettävää. Onpa lasten tausta mikä hyvänsä, vanhemmat ja muu lähipiiri ovat aina tervetulleita tapaamaan lapsiaan.

