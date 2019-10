Sulo Norbergin veistämä taideteos pystytettiin Kakslauttaseen

Kakslauttasen Arctic Resort Oy:n yrittäjä Jussi Eiramo ihastui muuruveteläisen Sulo Norbergin taiteeseen. Tämä taiteen ystävä halusi ostaa taideteoksen taiteilijalta.

Muutama viikko sitten Sulo Norberg kävi pystyttämässä veistoksensa Kakslauttaseen, valmistumassa olevan Planetaarion aulatilaan. Yhdeksän metriä leveä, neljä metriä korkea ja noin 1000 kiloa painava kolmiosainen taideteos saa Jussi Eiramolta ylistävät arvostelut.

­– Sulo Norbergin tekniikka on erikoinen eikä todennäköisesti missään muualla voi nähdä tällaisella tekniikalla tehtyä taidetta. Hänellä on erittäin hyvä värisilmä ja aiheet ovat täältä. On harmi, että hän on aloittanut taiteilijana vasta päästyään eläkkeelle. Kun näin hänen tekemästään työstä kuvan, niin sytyin heti.

Jussi Eiramo on syntyisin Kuopiosta, mutta asunut myös Muuruvedellä, Juankoskella ja Nilsiässä.

– Vuonna 1966 muutin Ylä-Pieksälle ja se oli myönteisessä mielessä suurin kulttuurishokki. Kuulun niihin, jotka haluavat säilyttää koko Suomen asuttuna ja antaa erilaisille kylille mahdollisuuden kehittyä.

Sulo Norberg muutti vaimonsa Marittan kanssa Muuruvedelle vajaat kolme vuotta sitten. Puu on aina kiehtonut Sodankylässä syntynyttä Suloa.

– Soista nousi ikiaikaista puuta ja sitä haalin kotinurkkiin. Kaiketikin kaikilla vuosikymmenillä olen yrittänyt tehdä puuveistoksia. Ensimmäinen näyttelyni oli 2015 ja palaute siitä oli hyvä. Viime vuoden marraskuussa kävin taidegalleriassa Kakslauttasessa ja utelin näyttelymahdollisuuksista. laitoin kuvia Jussi Eiramolle ja hän soitti heti ja kysyen halusinko tehdä jotain isompaa.

Näin yhteistyö alkoi ja syntyi ainutlaatuinen taideteos.

– Työ on kolmiosainen. Osien nimet ovat: Kevättuulessa huojuvat Vuomaselän tykkykuuset, Syysruskaa Kultaojalla ja Keskiyön aurinko Saariselän yllä. Työn olen liimannut mäntylankuista ja se on vahvistettu teräsrakenteella. Kokosin työn lattialle lankkujen päälle. Veistotyöt tein yksitellen pöydän päällä.

Työvälineinä olivat kirves, lapinleukut ja jonkin verran taltta.

– Veistäminen on ollut puhdasta käsityötä. Tein tätä kuusi ja puoli kuukautta ja 24 tuntia vuorokaudessa. Jos en veistänyt työtä konkreettisesti, niin mietin sitä ja tarvittavia tekniikoita.

Lue koko juttu 17.10. Koillis-Savosta!