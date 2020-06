Sotamies Duus juhlistaa 150-vuotiasta kuntaa

Tuusniemen kunnan vapaa-aikasihteeri Antti Syrjäläinen pukeutuu jo harjoituksen vuoksi paksuun palttooseen, vaikka ulkona tarkenisi ilmankin takkia. Hän on sotamies Duus, Tuusniemellä tänä kesänä kuvattavan Duus-elokuvan päähenkilö.

– Legendasta ei tiedetä ihan varmaksi, mikä on totta. Kai sillä jotain perääkin on, hankkeessa yhtenä puuhamiehenä mukana oleva Matti Rahunen pohtii.

Hän huomauttaa, että pitäjän kirjoissakin on kirjoitettu yhtenä mahdollisuutena, että kunnan nimen alkuosa on vääntynyt paikkakunnalla kauan sitten asuneen miehen sukunimestä Duus.

Elokuvaa tehdään enimmäkseen kyläläisten ja harrastajateatterilaisten talkoovoimin, ja juhannuksen jälkeen alkaviin kuvauksiin otetaan vielä vapaaehtoisia mukaan.

– Mukana on kymmeniä ihmisiä. Vieläkin kyläläisiä voi tulla mukaan ja voi myös esittää toiveita. Aika monilla vapaaehtoisilla on kokemusta kesä- tai harrastajateatterista. Talkoilla mutta ammattimaisesti tehdään, Syrjäläinen kuvailee.

Hänen mukaansa kommelluksetkin ovat sallittuja.

– Ne voivat tuoda siihen jotain uutta, ja niistä voi olla jopa etua. Improvisaatioon on mahdollisuuksia.

Tarina toiminnallisen komedian ympärille on kutoutunut parin vuoden aikana Tuusniemellä pidetyissä hankkeissa. Yhdessä hankkeessa kerättiin maisemaelementtejä kunnan eri kyliltä ja toisessa vietiin niiden ympärille rakennettuja tarinoita eteenpäin.

– Itse ehdotin, tehtäisiinkö elokuva, jossa yhdisteltäisiin maisemaelementtihankkeessa kerättyjä tarinoita sotamies Duusin tarinaan, josta Sari Joutsen oli kirjoittanut kyläläisten keskuudessa elänyttä legendaa, Syrjäläinen kertoo.

Kunnan toimistosihteeri Joutsen on mukana paikallisessa Juojärven Aarnitulet -tuliteatterissa, joka on yksi elokuva yhteistyökumppaneista.

– Hän oli tehnyt pohjan Duusin tarinasta, johon yhdistelin kylien tarinoita. Myös Mikko Keinonen on muokannut käsikirjoitusta Syrjäläinen sanoo.

