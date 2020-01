Sisäilmaongelmista kärsivälle Juankosken terveysasemalle tutkimuksia ja remontti

Juankosken terveysasemalla tehdään rakennustekninen kuntotutkimus ja ilmanvaihtojärjestelmän tutkimus, jotta parin vuoden aikana ilmenneet sisäilmaongelmat saadaan pois.

– Terveysasemalta on tullut parin viime vuoden aikana ilmoituksia siitä, että sisäilma on koettu paikoin huonommaksi, kertoo rakennusterveysasiantuntija Susanna Haatainen Kuopion Tilakeskuksesta.

Syksyllä 2018 perustettu 15-henkinen sisäilmatarkastusryhmä on kokoontunut tähän mennessä viisi kertaa.

Haataisen mukaan sisäilmapulmien syyksi epäillään puutteita rakenteiden tiiveydessä sekä säätöongelmia koneellisessa ilmanvaihdossa.

Juankosken kaupunki teki vuonna 1980 rakennetulla terveysasemalla lähinnä sisätiloja koskeneen peruskorjauksen 2010. Sen päätyttyä rakennus otettiin käyttöön 2011.

Tuolloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Lösönen muistelee, että remonttikustannukset olivat noin viisi miljoonaa euroa. Valtion avustus jäi hänen mukaansa korkeintaan 100 000 euroon.

– Ennen remonttia osa rakennuksesta oli käyttökiellossa ja esimerkiksi vesivaurioita oli paljon, kuvaa Lösönen.

Haataisen mukaan tärkein muutos peruskorjauksessa oli koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen.

– Myös lämmitys-, sähkö- ja rakennusautomaatiotöitä tehtiin ja tilojen sisäpinnat uusittiin. Kymmenen vuotta sitten ei kuitenkaan kiinnitetty rakenteiden ilmatiiveyteen niin paljon huomiota kuin nyt.

Jos rakenteissa on ilmavuotoja, niin koneellisen ilmanvaihdon lievä alipaine vetää rakenteista epäpuhtauksia hengitysilmaan.

– Parin vuoden aikana lähinnä tiivistyskorjauksia on tehty ykköskerroksessa neuvolassa ja paikoin vuodeosastolla sekä nollakerroksessa toimistohuoneissa, sanoo Haatainen.

Nämä työt ovat maksaneet noin 200 000 euroa.

Eniten sisäilman laadussa on parannettavaa hammashoitolassa, sillä kakkoskerrosta ei ole remontoitu juuri lainkaan peruskorjauksen jälkeen ja siellä ilmanvaihdon toimintaa pitää säätää.

Käyttäjät ovat pitäneet joitakin nollakerroksen toimistohuoneita tyhjillään, koska ovat kokeneet sisäilman huonoksi.

Ykköskerroksessa, jossa on muun muassa vuodeosasto, sisäilma on palautteen mukaan nyt parasta.

Vuodeosaston vuoden takaisen vesivahingon korjauksiin käyttäjät ovat olleet hyvin tyytyväisiä Haataisen mukaan, eikä tapaus liity tehtäviin tutkimuksiin ja korjauksiin.

Lue koko juttu 23.1. Koillis-Savosta!