Silmiä avaava sokkomatka

Kaikki sokkomatkalaiset ovat vihdoin koossa: 43 eläkeläistä, kaksi junioria ja 38 itikkaa. *Läps*. Oikaisu: 37 itikkaa.

Autossa yhdellä on haisu suunnasta, ja muut ovat täysin hajuttomia. Matkaa helpottaa se, että suunnannäyttäjä istuu kuskin paikalla.

Riistavesi. Kuopio. Kyltit vilistävät ohi, ja luotto kuskiin säilyy kovana. Eikä syyttä – Arvo Toivasella on taustalla monta vuosikymmentä linja-auton ratissa, ja renkaat ovat rullanneet Kööpenhaminankin puolelle. Ja siinä on kuitenkin vettä välissä, eli tämähän on pelkkää kuivaharjoittelua.

Muuruveden Eläkeliiton sokkomatkoilla ei olla kuitenkaan aina pysytty kuivina: Anneli Miettinen kertoo, että muutama vuosi takaperin ohjelmassa oli koskenlaskua Ruunaankoskella. Jokaisella matkalla mukana ollut Kyllikki Tuovinen muistelee reissuja Valamon luostariin ja Alahovin viinitilalle.

Minne tämänkertainen sokkomatka suuntautui? Lue lisää 19.7. Koillis-Savosta.