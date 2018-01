”Siistiä lähteä olympialaisiin Koreaan”

Säyneisessä syntynyt jääkiekkoilija Tanja Niskanen lähtee ensimmäistä kertaa olympialaisiin.

– Hyvällä mielellä tottakai olen lähdössä. On hienoa päästä edustamaan Suomea olympialaisissa. Olympialaisia on tullut katsottua pienestä pitäen ja aina olen itse halunnut olla siellä mukana, joten tottakai siistiltä tuntuu lähteä sinne.

Tanja luottaa mitaliin.

– On meillä hyvät mahdollisuudet mitaliin. Se vaatii kaikilta tottakai parhaan mahdollisen suorituksen. Oikeastaan kaikkia eurooppalaisia joukkueita vastaan on ollut kauden aikana tasaisia pelejä ja viime vuoden MM-kisoissa saatiin historiallinen voitto Kanadasta. Täydellisen pelin osuessa oikeaan paikkaan, niin on mahdollisuudet mihin tahansa. Mutta kyllä mitali on selkeä tavoite kisoista. Kovat kisat varmasti tulossa.

Lue lisää 25.1. Koillis-Savosta.