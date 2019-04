Seurakunnan päiväkerhoihin ennätyksellisen vähän hakijoita

Järvi-Kuopion seurakunnan lasten päiväkerhoihin on tänä keväänä ollut ennätyksellisen vähän hakijoita. Hakuaika on vielä menossa ja jatkuu huhtikuun loppuun asti.

Päiväkerhoja on kuudessa eri alueseurakunnassa: Juankoskella, Kaavilla, Muuruvedellä, Nilsiässä, Tuusniemellä ja Vehmersalmella. Kerhoissa on 3–5-vuotiaita lapsia tällä hetkellä kaikkiaan noin 70.

Riistavedellä ei ole ryhmää tällä kaudella, mutta yritetään saada tulevalle kaudelle, mikäli halukkaita kerholaisia on riittävästi.

– Ryhmä toteutuu viidellä ilmoittautuneella lapsella, kertoo Järvi-Kuopion seurakunnan vastaava lastenohjaaja Mervi Rajahalme.

Tulevalle kaudelle 2019–2020 päiväkerhotoimintaan on ilmoittautunut yhteensä noin 30 lasta. Vähennys tähän vuoteen verrattuna on siis huima.

Valtakunnallisestikin päiväkerhoon osallistuvien lasten määrä on laskussa. Syynä on muun muassa syntyvyyden lasku.

– Vanhemmat lähtevät työelämään ja lapset viedään jo varhaisessa vaiheessa päivähoitoon. Lasten tuonti päivähoidosta kerhotoiminnan pariin on melko haastavaa ja hoitajia työllistävää. Perhepäivähoitajilta se sujuu ketterämmin, mutta perhepäivähoitajat ovat vähentyneet ja näin ollen sekin vaikuttaa jossain määrin kerholaisten määrään. Tämä ei kuitenkaan ole merkittävin syy ja merkitys on hyvinkin alueellista, sanoo Mervi Rajahalme.

