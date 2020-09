Savi alkoi totella Ritva Taskista

Riistaveden kirjaston syyskuun taiteilija riistaveteläinen Ritva Taskinen avasi kirjastolle näyttelyn nimeltä ”Eläimiä, Kukkasia ja Viininjumalatar”.

– Öljyvärimaalaus on kuulunut harrastuksiini jo kymmenen vuotta. Aiheet löytyvät luonnosta ja sitä varten kuvaan maisemia varastoon aina matkoillani. Viimeisimmät aiheet olen tallentanut Kolilta ja Utsjoelta Tenon varrelta. Syksy ja talvi ovatkin luomisen vahvinta aikaa. Tällä hetkellä taideharrastuksen painopiste on kuitenkin keramiikkatöillä, Ritva Taskinen paljastaa.

– Lähdin neljä vuotta sitten ystävän houkuttelemana kansalaisopiston keramiikkakurssille Tuusniemelle. Minna Rajamon ohjauksessa savi alkoi totella ja olin sen jälkeen täysin myyty keramiikalle. Saven muotoilu on kiehtovaa, luovaa ja yllättävää. Se on myös palkitsevaa silloin, kun monen työvaiheen jälkeen lopputulos tyydyttää, hän jatkaa.

Ritva Taskisen töitä on ollut esillä lähiseuduilla useissa omissa- ja myös kansalaisopiston yhteisnäyttelyissä. Hänen mukaansa kansalaisopiston rooli elämän hyvinvoinnin, taiteiden, liikunnan ja musiikin sekä tiedonsaannin tarjoajana on aivan keskeinen. Se vaikuttaa myös viihtyvyyteen ja näkyy yhä selvemmin ikääntyvän väestön jaksamisena.

Ritva Taskisen näyttelyyn voi tutustua Riistaveden kirjastolla syyskuun loppuun saakka.

Teksti ja kuva: Viljo Eriksson