Sanni Kekäläinen vaikuttaa nuorisovaltuustossa ja näyttämöllä

Nuorisovaltuustossa nuoret saavat äänensä kuuluviin mielipiteidensä kautta. Yksi näistä nuorista on juankoskelainen Sanni Kekäläinen.

Kekäläinen on ollut mukana Kuopion nuorisovaltuustossa vuodesta 2017, kun Juankoski liittyi Kuopioon. Nyt on menossa hänen toinen kautensa valtuustossa ja ensimmäinen kautensa hallituksessa. Yksi kausi kestää kaksi vuotta.

– Hallitus valmistelee asiat, joista valtuusto päättää. Nuorisovaltuusto kokonaisuudessaan ajaa nuorten asioita ja vie puutteita päättäjien tietoon, Kekäläinen kertoo.

Viime kaudella nuoristovaltuusto vieraili eduskunnassa ja hankki uusia bussivuoroja muun muassa Nilsiä – Kuopio välille.

– Viikonloppuna olimme valtuustona Kuopiorockissa hakemassa näkyvyyttä laittamalla glittereitä ja jakamalla ilmaista tavaraa.

Kuopion nuorisovaltuustossa on jäseniä jokaisesta Kuopion koulusta, yleensä kaksi koulua kohden. Yhteensä jäseniä on 32.

– On mukava olla vaikuttamassa asioihin ja sanoa omia mielipiteitä. Saan tästä hyvää kokemusta tulevaan.

Lue koko juttu 1.8. Koillis-Savosta!