Sakky odottaa tarjouksia Muuruveden rakennuksista

Savon koulutuskuntayhtymän Muuruveden toimipisteen sulkeminen kesäkuun loppuun mennessä jättää Muuruvedelle kiinteistöomaisuuden, jossa rakennusten tasearvo on 1,6 miljoonaa euroa. Sakky käy parhaillaan keskusteluja rakennusten myynnistä ja toivoo tarjouksia keväällä.

Kuntayhtymän johtajan Heikki Helveen mukaan ensisijaisena tavoitteena on myydä rakennukset, mutta vuokraaminenkin on mahdollista. Kuntayhtymä ei ole rajannut sitä, mitä rakennusten tuleva käyttö voisi olla, mutta toivoo toiminnan soveltuvan rakennuksiin ja ympäristöön.

– Neuvotteluja on käyty viime vuoden aikana, ja tarkoitus on tehostaa myyntiprosessia tämän vuoden aikana, jos nyt käynnissä olevat keskustelut eivät johda myyntiin. Käymme parhaillaan neuvotteluja eri tahojen kanssa rakennusten mahdollisesta uusiokäytöstä. Tarkemmin emme keskeneräisistä asioista voi kertoa.

Kuntayhtymä on etsinyt tulevia käyttäjiä rakennuksille sekä suoraan että Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen kautta. Mukana on ollut myös Kuopion kaupunki.

Sakkyn tämän vuoden talousarvioon ei ole kirjattu lainkaan myyntituottoja Muuruvedeltä. Eikö niitä odoteta?

– Lähtökohtana on, että Muuruvedestä saadaan myyntituloja jollakin aikajänteellä, mutta talousarvioon niitä ei vielä huomioitu. Ne voidaan tehdä sitten talousarviomuutoksena, kun asiat konkretisoituvat, sanoo Helve.

– Aikataulua on vaikea arvioida. Tarkoitus on myydä rakennuskanta kokonaisuudessaan joko yhtenä tai useampana osana.

Sakkyn kaikkien Muuruveden-rakennusten tasearvo on 1,6 miljoonaa euroa. Summa sisältää kuntayhtymien aikana tehdyt rakentamiset ja korjaukset.

– Rakennusten myyntihinnan arviointi on vielä kesken, mutta lopullinen arvo määräytyy kuitenkin keväällä mahdollisesti saatavista tarjouksista, kun kohde tulee virallisesti myyntiin, kertoo Helve.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpia rakennuksia aikoinaan tehdyn arvion mukaan ovat päärakennus sekä tupa.

– Tekniseltä kunnoltaan arvokkaimmat rakennukset ovat korjaamo, iso asuntola, ruokala-juhlasali sekä päärakennus, sanoo Helve.

Myös heikkokuntoisia tai arvottomia rakennuksia on. Rakennusten arvoon vaikuttaa niiden mahdollinen tuleva käyttötarkoitus, mutta osan rakennuksista Sakky purkanee.

Pelto- ja metsäomaisuutta myyntisuunnitelmat eivät Helveen mukaan toistaiseksi koske.

– Peltoa on noin 67 hehtaaria, ja se on tällä hetkellä vuokrattu ulkopuolisille. Vuokrasopimus on voimassa 30.4.2030 saakka.

– Metsämaata on noin 65 hehtaaria. Sitä käytetään metsäopetuksessa. Metsäarviota ei ole tehty, koska metsäomaisuutta ei ole tarkoitus myydä.

Maaomaisuus ja rakennukset siirtyivät vuonna 1995 valtiolta Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle ja vuoden 2004 alussa Sakkylle.