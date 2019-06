Saha tankoon ja savottaan – Martti Vartiainen kävi Kuopiossa viimeksi 15 vuotta sitten

Uljas Musta nojaa saunan varjon puolen seinään. Yksivaihteinen naisten pyörä on pisankoskelaisen Martti Vartiaisen ainoa kulkupeli nyt, kun potkuri hajosi kevättalvella.

Mutta sekin riittää ihmisten ilmoilla käymiseen, jos ihmisiä osuu raitille:

– Juhannuksena käyn hupilenkin sillankorvan takana. Ajan koulun kohdalle ja takasin, siitä tulee kuusi kilometriä. Tulee käytyä kylän ”sitiä” katsomassa.

Uljas Musta on ostettu käytettynä 50 eurolla 2007.

– Kerran meinasin ottaa vaihdepyörän, mutta tulin järkiini: sitä olis tullu sen kanssa hurjuttua ja ois työt jääny tekemättä, sanoo Martti.

– Vuoteen 1982 mulla oli mopedi, sitten oon ollu polkupyöräkomppaniassa ja toisten kyydissä. Metsään kun menin, niin moottorisaha oli tangossa, bensakallonat sivuilla ja repussa hirveästi evästä.

– Kun meinasin mopedin ostaa, veljen eukko sano, että ajat vielä mehtään sen, kun kaljaa otat. Tosi on.

– Mönkijää aattelin 2–3 vuotta sitten, mutta totesin, että se on turha laite ja syö polttoainetta. Äitikin sano, että älä helevetissä osta.

