Onko se itse Ruusteri? Jenna taiteili omin käsin KalPan maskottipuvun penkkareihin.

Abit kiittivät penkkariauton kyljessä niin Fazeria, Alkoa, S-markettia, Pizza Kobania, Patista kuin Googlen kääntäjääkin.

Maininnalla olivat mukana myös Veikkaus, Ray ja Netflix. ”Märkiä on mun kirjat”, luki toisessa kyljessä. Hyvää lukulomaa ja onnea kirjoituksiin, että ei enää siellä tarvita Veikkausta apuna.

Jenna Nykänen oli tehnyt omin käsin puvun, joka esitti KalPan maskottia Ruusteria.

– Paljon on mennyt tunteja tämän tekemiseen, mutta oon tyytyväinen.

Ja olikin syytä olla, sillä ihailevat katseet seurasivat Ruusteria niin koululla kuin autoajelullakin. Kaikkiaan abeja oli kahdeksantoista ja he olivat kehitelleet mukavan ohjelman. Videon avulla selvisi millaisia opiskeluvuodet ovat olleet. Niissä kävi myös ilmi, millaisia odotuksia ja toiveita oli, ja mitä todella tapahtui.

Mäkisen Kuljetusliikkeen auto on ollut tuttu ja turvallinen kuljetusvälinen vuosien ajan. Reput avoimina ja muovipussit valmiina lapset ja vähän vanhemmatkin odottivat karkkisadetta. Ja sitähän riitti pihalla ja koko ajoreitin matkalle.

