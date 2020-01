Ruukinkoululla tähderuuan myyntiin jakelukatko – lisäkeleiväksi näkkileipä

Vajaan vuoden ajan on Juankosken Ruukinkoulun ruokalassa voinut käydä syömässä ylijäämäruokaa euro viidenkymmenen sentin hintaan. Noin 15-20 henkilöä on edullista ruokaa käynyt nauttimassa.

Palvelupäällikkö Kaisa Jonninen kertoo, että ylijäämäruoan myynti toteutetaan aina kyseisen koulun suostumuksella ja yhteistyössä siten, että toiminta ei aiheuta haittaa koulun omalle toiminnalle.

Kaisa Jonninen kertoo, että Servica ja koulu tekevät tätä palvelua yhteistyössä.

– Me Servicalla toimimme yhdessä niin, että siitä ei saa tulla ongelmia koululla. Ylijäämäruokaa myydään Kuopiossa monella koululla ja pääsääntöisesti kaikki on toiminut hyvin, mutta joitain ongelmiakin on ollut. Nyt pidämme tauon Juankoskella ja katsotaan sitten myöhemmin palaako ruokailumahdollisuus takaisin.

Kaisa Jonnisen mielestä idea ylijäämäruoan myynnistä on hyvä ja se tukee osaltaan Kuopion kaupungin resurssiviisaushanketta ja Servican vastuullista toimintatapaa.

– Ylijäämäruoan hinta on asiakkaalle edullinen, sillä aina ei tarjolle jää kaikkia aterian osia. Ylijäämän määrä riippuu yleensä siitä, kuinka hyvin ruoka kulloinkin on maistunut oppilaille tai onko ruokailijoita ollut paljon poissa ilmoittamatta. Ylijäämän poistaminen kokonaan on haasteellista, koska ruoka ei kuitenkaan saisi koskaan loppua kesken.

Palvelupäällikkö muistuttaa, että tämä toiminta ei saa aiheuttaa mitään ongelmia koululle. Ulkopuolisilla ruokailijoilla on siksi tarkat ohjeet miten toimia.

Lounaan leipänä tarjotaan näkkileipää

Vuoden 2020 alusta alkaen koululounaan lisäkeleipä on näkkileipä Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueen ja Servican palvelusopimuksen mukaisesti. Servica toteuttaa ruokalistasuunnittelussaan Kuopion kaupungin sille asettamia reunaehtoja.

– Ruisleivän vaihtaminen näkkileipään ei vaikuta kouluaterian kokonaisravitsemukseen ja se vastaa edelleen sille asetettuja ravitsemuksellisia tavoitteita, Kaisa Jonninen muistuttaa.