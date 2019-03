Riistaveteläiset haluavat pikaisesti monitoimitalon

Riistaveden paikallisaktiivit kannattavat laajasti monitoimitilojen saamista kylälle ja kehottavat kaupunkia lopettamaan vitkuttelun. Kuopio aloitti Riistaveden koulujen ja päiväkodin sekä nuoriso- ja kirjastopalveluiden tarveselvityksen sen jälkeen, kun joulukuussa päätettiin, ettei kouluverkkoselvitys johda koulujen lakkautuksiin Koillis-Kuopiossa.

Etenkin koululaisten tiloissa on Riistavedellä toivomisen varaa, sillä alakouluikäisten Melalahden koulu jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien takia 2017. Tuon vuoden syksystä saakka luokat 1–4 ovat joutuneet opiskelemaan Riistaveden koulun pihaan pystytetyssä väliaikaisessa viipalekoulussa, ja luokat 5–6 on sijoitettu yläkoululaisten tiloihin, joissa niissäkin on ilmennyt ongelmia.

– Yläkoulun puolella aika monella oireilu on jatkunut. Pyysimme kannanottoja vanhemmilta, ja saimme toistakymmentä kommenttia oireilusta. Tosi pahoja ongelmia siellä on, Riistaveden Vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja Marjo Komulainen arvioi.

– Viipaleen puolella ei ole sisäilmaoireiluja, mutta siellä on pahoja muita ongelmia.

Komulaisen mukaan viipalekoulussa on levotonta, koska äänieristys on heikko, ja lisäksi se on talvella kylmä.

– Pakkasten aikaan se oli ihan umpijäässä. Siellä jäätyivät putket, ja lapset joutuivat olemaan toppavaatteet päällä, Komulainen kertoo.

Neljä vuotta sitten avatusta Melalahden päiväkodista Komulaisen korviin ei ole kantautunut ongelmia.

– Se on ollut hyvin toimiva. En tiedä, onko sekin vähän pieni, mutta kellään lapsella ei ole ollut siellä oirehdintaa, kertoo Komulainen, jonka lapsista nuorin on päiväkodissa, kolmasluokkalainen viipalekoulussa ja viidesluokkalainen yläkoululaisten tiloissa.

Hänen mielestään Riistavedelle pitäisi saada kerralla kunnon tilat, jotka palvelisivat muitakin kuin koululaisia. Hän kaipaa isoa liikuntasalia sekä kirjastoa koulun yhteyteen.

– Sen käyttö on harmillisesti vähentynyt, koska alakoululaiset ovat yläkoulun puolella, ja sieltä on pidempi matka käyttää kirjastoa.

Koululla ja nuorisotilassa iltapäivätoiminnan ohjaajana työskentelevä Maija Laukkanen, joka on Riistaveden kyläyhdistyksen puheenjohtaja ja pitäjäraadin varapuheenjohtaja, pitää selvänä, ettei kirjastoa saada nykyisen koulun tiloihin ja ettei vanhaa kannata enää korjata. Hänestä sen pitää olla monitoimitila, joka muuntuu ajan tarpeisiin sekä koululaisten ja iltakäyttäjien tarpeisiin.

– Meistä tämä kysely on turha, korjataanko vanhaa vai tehdäänkö uutta.

Laukkasen mielestä olisi tasa-arvoista, että Koillis-Kuopioon tulisi kunnon liikuntasali, jota voitaisiin vuokrata myös naapurikuntalaisille.

– Jos katsomo tulee, sitä voitaisiin hyödyntää ihan oikeasti ottelukäyttöön. Nythän AC Barca, joka on Suomen huippuja futsalissa, joutuu menemään Petoselle pelaamaan pelinsä.

Riistaveden Urheilijoiden puheenjohtaja Kati Pulkkinen kaipaa liikuntatiloja tavallisille ihmisille, ei kilpaurheiluun.

– Helposti lähestyttävää liikuntaa monen ikäisille, Pulkkinen luonnehtii.

Myös hän pitää loistavana yhdistelmänä, jos Riistavedelle saadaan monitoimitila kaikenikäisten käyttöön.

– Kirjastotila on pieni, eikä välttämättä parhaimmassa kunnossa enää sekään.

Yli 20 vuotta kaupungin nuoriso-ohjaajana Riistavedellä työskennellyt Marja-Liisa Saganda pitää tärkeänä, että sisustus mietitään yhdessä nuorten kanssa.

– Nuoret eivät halua tulla vapaa-ajallaan samoihin tiloihin, missä he ovat olleet koko päivän koulussa. Nuoret tarvitsevat oman tilan, jossa on oma keittiö, oleskelutila ja nuoriso-ohjaajalle toimisto.

Yhdeksän yhdistystä: Adressi vireillä

Riistaveden koulujen vanhempainyhdistys, Vehkalammin koulun vanhempainyhdistys, Riistaveden kyläyhdistys, AC Barca, Riistaveden Urheilijat, Riistaveden Marttayhdistys, Riistavesi-Seura, Eläkeliiton Riistaveden yhdistys ja Riistaveden sydänkerho ovat luoneet adressin.

Adressit.comissa ja paperisadressissa ajetaan uutta yhtenäiskoulua.

Vaaditaan myös ainakin esikoulua, kirjastoa, nuorisotilaa sekä täysimittaista liikuntasalia ja esteetöntä kuntosalia.

Vanhemmille tammikuussa suunnatun kyselyn mukaan koululaiset oireilevat myös Riistaveden koululla.