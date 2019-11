Riistavesi-Siilinlahti yhdistelmäjoukkue vei opettajien salibandyn SM-kultaa

Riistaveden koululla juotiin SM-mitalikahvit tiistaina opettajien salibandyn C-sarjan Suomen mestaruuden kunniaksi Queen-yhtyeen We Are The Champions -kappaleen soidessa.Vuosittain pelattavat opettajien salibandymestaruudet ratkaistiin viikonloppuna Vierumäen Urheiluopistolla.

Riistaveden koulun ja siilinjärveläisen Siilinlahden koulun yhdistelmäjoukkue osallistui kisaan ilman ainuttakaan yhteisharjoitusta.

Riistaveden koulun opettajista Taina Pellikka palasi lajin pariin vuosien tauon jälkeen ja kirjasi turnauksessa tehot 5+1. Matias Kiiskisellä on vankka palloilu- ja mailapelitausta ja Tuulia Nagy sekä Tanja Lintu ovat harrastaneet lajia tavoitteellisesti jo kaksi vuotta.

– Joukkueemme ei hävinnyt turnauksessa kuudesta ottelusta yhtään peliä. Finaalissa voitimme ennakkosuosikki Heinolan selvin numeroin 1–0, Taina Pellikka kertoo.

Pellikan mukaan heidän salaisia aseitaan olivat tasainen joukkue, vahva puolustus, hyvä henki ja huono huumori.

Kapteeni Lasse Kauppinen piti ennen turnausta voimakkaan tsemppipuheen, jossa hän määritteli joukkueen vahvuudet. Hänen mukaansa niitä ovat omistautuminen, sitoutuminen ja syyllisyys.

Jokaisen pelin jälkeen valittiin syyllinen ja minäkin sain viitan hartioilleni, kun en tehnyt hattutemppua, Taina Pellikka paljastaa.

– Turnauksessa pelattiin sekajoukkuein ja kentällä oli jatkuva kahden naispelaajan kiintiö. Isojen koulujen opettajien joukosta löytyi helposti useita sarjapelaajia, joiden panos näkyi myös kentällä. Meidän joukkueen voittojen salaisuus läpi turnauksen oli maltti ja tasaisuus. Ensivuonna puolustamme mestaruutta, Pellikka lupaa.

Kapteeni Lasse Kauppisen lisäksi Siilinlahden koulun opettajista joukkueessa pelasivat Markus Hakkarainen, Jussi Äikiä, Mikko Ikonen, Saku Halonen ja Hanna Vilonen.