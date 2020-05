Riistavesi sai ehjän skeittirampin

Melaniemen puistoalueen liikuntapaikalla otettiin käyttöön riistaveteläisten nuorten kauan kaipaama kunnollinen skeitti- eli rullalautaramppi.

– Lippumäen liikuntapaikalla jo aikansa palvellut ramppi täyttää edelleen lajin harrastajien sekä myös lajin pariin vasta innostuneiden tasovaatimukset, kertoi rampin asentanut ja huoltanut Kuopion kaupungin nuoriso-ohjaaja Marko ”Hakki” Harmaala.

Aikaisempi, jo vaaralliseksi pehmennyt skeittiramppi matkasi suoraan jäteasemalle, hän totesi 33 vuoden lajikokemuksella.

Vuosikaudet maamme parhaimpiin skeittaajiin kuulunut Harmaala on vuoden 1996 Suomen mestari ja sijoittui samana vuonna Saksassa järjestetyssä World Cup – kisassa viidenneksi. Uransa aikana ”Hakki” on esiintynyt useissa skeittielokuvissa, joista viimeisin on kuvattu Berliinissä ja Barcelonassa vuonna 2016.

Nykyisin Markon ohjauksessa pääsevät lajin pariin myös uudet aloittelijat.

Viikonlopun sateiden jälkeen rampilla skeittaili kaksi vuotta aktiivisesti harrastanut riistaveteläinen Veeti Heliö sekä Kuopiosta poikenneet Julius Pöyry ja Eeka Rahunen.

– Mukavan rauhallinen paikka ja ramppi ihan toimiva, he totesivat.

Potkulaudalla jo pari vuotta scoottaillut esikoululainen Kasper Miettinen harjoittelee joka päivä, jos ei sada.

– Parasta lajissa on temput, joita saa harjoitella, ja on hienoa, kun onnistuu, hän kertoi.

Kuopion Lippumäkeen elo-syyskuun vaihteessa valmistuva nykyaikainen betoninen skeittiparkki on laadultaan harvinaisuus ja yksi Suomen suurimmista.