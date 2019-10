Riistaveden uusi koulu tulee yläkoulun tontille

– Uusi koulurakennus tulee nykyisen Riistaveden koulun tontille, koska siinä on tilaa myös liikuntapaikoille. Koulu mitoitetaan tämänhetkisen oppilasennusteen mukaan, ja näin ollen Vehkalammin koulu säilyy entisellään.

Asian kertoi Kuopion Tilakeskuksen hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen maanantaina Riistaveden asukasillassa.

Lintunen kertoi tämänhetkisen tilanteen ja mahdolliset käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Hänen mukaansa hankesuunnitelma on loppusuoralla, ja tavoitteena on saada työ valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Toiveita tilaratkaisuihin voi esittää vielä marraskuun ajan sähköpostilla suoraan hänelle Kuopion Tilakeskukseen.

Selvityksen mukaan uuteen koulurakennukseen tulee ylä- ja alakoulun lisäksi kirjasto, nuorisotila ja kansalaisopiston toiminta. Esiopetus toimii koululla ja alku- sekä iltapäivän päiväkodilla.

Melalahden koulun ja nykyisen kirjastorakennusten kohtalo selviää myöhemmin. Kuopion tiukan rahatilanteen tiedostanut yleisö kysyi vielä Riistaveden koulun sijoittumista muiden kouluhankkeiden joukossa.

Opetusjohtaja Leena Auvisen mukaan valtuusto päättää siitä hankesuunnitelman ja kustannusten selvittyä.

Hinta asettunee kymmenen ja kahdenkymmenen miljoonan välille.

Kouluhankkeen hidas eteneminen herätti asukasillassa keskustelua.

Kaupunginvaltuutettu Hannu Kananen (kesk.) muistutti, että asia on kerran jo päätetty, joten virkamiestyön valmistumisen jälkeen luottamushenkilöt puoltavat rakentamisen pikaista aloitusta. Suunnittelua on viivästyttänyt koillisen alueen kouluselvitys, jonka jälkeen päädyttiin tähän ratkaisuun.

Katja Lintusen mukaan työ halutaan tehdä mahdollisimman hyvin ja välttää näin jo aikaisemmissa kohteissa esiin tulleet puutteet.

Aikataulu on vielä avoin, mutta rakennussuunnitteluun voi mennä yhdestä puoleentoista vuoteen. Ensi vuodelle siihen on varattu 200 000 euroa.

Rakentamisen kestoksi on arvioitu yhdestä kahteen vuotta. Aikaisimmillaan koulu olisi valmis vuoden 2022 elokuussa.

Lue koko juttu 31.10. Koillis-Savosta!