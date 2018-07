Riistaveden Perinnepäivän suosio kestää

Riistaveden kesätapahtuman keskittyminen perinteiden vaalimiseen on osoittautunut oikeaksi valinnaksi. Museopirtin miljöö kokosi jälleen monisatapäisen yleisön muistelemaan aikoja vuosikymmenten ja -satojenkin takaa. Tapahtuma osoittaa, että halu palata juurilleen ja kaivaa tietoja historiasta on ilmeinen. Samalla saattoi havaita, että kesäjuhla toimii ilman ainuttakaan metrilakumyyjää tai rihkamakauppiasta.

Tarjoiluksi riittää pulla- ja lettukahvit sekä makkarat. Helteinen sää oli huomioitu lisäksi raikkaalla juomavesitarjoilulla.

Tilaisuuden juontanut Riistavesiseuran puheenjohtaja Asko Tapaninen totesi, että ohjelman tavoitteena on tarjota jokaiselle jotain. Musiikkia ja perinnetietoutta, sekä työnäytöksiä on luonnollisesti aina mukana.

Traktorien rivistö ja työnäytökset olivat esillä, kuten myös poniajelu ja valtavan suosin saavuttanut keppihevoskilpailu. Esteradalla nähtiin kolmisenkymmentä nuorta omilla tai lainahevosilla. Kesäriistaveteläinen Kirsi-Mari Karotie oli mukana tapahtumassa tyttäriensä Karlan ja Kiiran kanssa. Kolme vuotta keppareilla kilpaillut Karla on osallistunut kisaan myös Sorsasalossa.

Musiikista vastasivat yläkoulun tyttöbändi Passion, Norjassa opiskeleva pianisti Iiris Rissanen, tunnelmamusiikkia hanurilla soitellut Jukka Bollströn, sekä country-musiikin taitaja Lännenmies. Lehtori Eero Koposen esitelmä kertoi tällä kertaa peikkojen osuudesta kansanperinteessä. Työnäytöksiä saatiin muun muassa pisteaidan korjauksesta sekä vanhan kansan pyykkipäivästä. Eila Santaselle (kuvassa) vanhan kansan pyykkipäivän varusteet ovat tuttuja.

Onnistuneen päivän tarjosivat Riistavesiseura, Kalevalaiset naiset, Riistaveden Marttayhdistys ja Eläkeliiton Riistaveden yhdistys.

