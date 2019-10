Riistaveden Osuuspankki sinnittelee fuusioiden keskellä

Riistaveden Osuuspankin 111 vuotta sitten alkanut historia on vielä kirjoittamatta loppuun, sillä pankkifuusioiden melskeessä itsenäisyys on säilynyt maalaispankkijärjen ja uskollisten asiakkaiden ansiosta.

Kolme vuosikymmentä toimitusjohtajana toiminut Pauli Kröger jättää pankin kevättalvella seuraajalleen hyvässä tuloskunnossa. Eläkepäivien viettoon hän siirtyy palveltuaan OP-ryhmää lähes neljäkymmentä vuotta. Uuden johtaja haku on käynnissä, ja valinta tehdään OP-ryhmän sisältä.

– Aloitin pankkiurani Mäntyhajun Osuuspankissa esimiestehtävissä. Riistavedellä sain johdettavakseni hyvin hoidetun maaseudun pankin, jossa kaikki aikaisemmat johtajat olivat olleet oman aikansa maltillisia visionäärejä. Asiakaspalvelu ja oman kylän kehittäminen ovat edelleen pankin keskeisiä arvoja.

– Pientä itsenäistä pankkia on pidetty OP-ryhmässä jopa hiukan kummajaisena, sillä isojen pankkien ihannointi on nuorten ekonomistien mielipuuhaa. Kaikenlaisia keskusteluja on kyllä käyty, mutta itsenäisyys on turvattu tekemällä hyvää tulosta ja seuraamalla ajan ilmiöitä maltilla.

– Vahvuutenamme on ollut johdon ja hallinnon yhtenäinen käsitys paikallisen pankin ydintoiminnasta. Fuusioista on viime vuosilta esimerkkejä, joissa maaseudun konttoreissa kyyti on ollut kylmää. Asiakkaat ovat pankin voimavara, ja asiakaspalvelu pankin käyntikortti, Kröger muistuttaa.

Riistaveden Osuuspankilla on 5 500 asiakasta, joista omistaja-asiakkaita on 3 500.

Toimitusjohtajan mukaan viime vuosien liikevoitto on ollut noin miljoonan euron luokkaa ja näyttää, että tänäkin vuonna päästäneen lähes samaan. Kasvu on ollut vahvaa kaikilla rintamilla ja vakavaraisuusluku on 30. Jos kasvua ei tapahdu, silloin yleensä alkaa lähtölaskenta.

– Olemme lähteneet siitä, että pankki on auki viitenä päivänä viikossa ja kassapalvelut asiakkaiden käytettävissä koko sen ajan. Nykyaika mahdollistaa asiakkuuden myös oman kylän ja maakunnan ulkopuolella asuville. Jäsenasiakkaista yli 70 prosenttia on niin sanottuja etäasiakkaita, joista monet toisessa tai kolmannessa polvessa, Kröger kertoo.

Lue koko juttu 17.10. Koillis-Savosta!