Riistaveden koululaisilta sujuu Kalevala – Jukka Nyyssönen on vuoden 2019 kultturihenkilö

Riistaveden koulun Kalevalan päivän juhlaohjelma osoitti, että somenuoriso hallitsee Facebookin lisäksi myös nelipolvisen trokeen. Viides-kuudes-luokkalaisten kirjoittamat runot taipuivat luontevasti kalevalaiseen runonmittaan. Runon säkeissä käsiteltiin rohkeasti ajankohtaisia asioita ja myös itselleen merkittäviä henkilökohtaisia kokemuksia.

Kakkosluokan musiikkiesitys Karhun lepyttelylaulu lyömäsoitinorkesterin säestyksellä sai niin ikään ansaitut kiitokset. Oppilaat ja ohjelman tuottamisesta vastanneet opettajat, Matias Kiiskinen,

Tuulia Nagy ja Tanja Lintu saivat kansanperinteen tuntevalta kutsuvierasjoukolta loistavaa palautetta.

Riistaveden Kalevalaiset naiset toivat juhlaan jälleen kattauksen kansallispukujen historiaa. Mirja Lintusen tiivistelmä pukujen historiasta valaisi seitsemän erilaisen kansallispuvun taustoja.

Lintusen mukaan kansallispuvut ovat käsityötä kankaan kutomisesta alkaen ja niiden arvo mitataan useissa tuhansissa euroissa.

– Usein ne ovat omistajansa itse tekemiä ja siirtyvät suvussa perintönä. Kansallispuku on arvokas ja monikäyttöinen juhlapuku, Mirja Lintunen toteaa.

Riistavedellä Kalevalan juhlan perinteeseen on kuulunut vuoden kulttuurihenkilön julkistaminen. Tunnustuksena Riistavedellä eri kulttuurin aloilla tehdystä ansiokkaasta työstä henkilö saa vuodeksi haltuunsa kulttuuriatraimen. Riistaveden Kalevalaiset naiset valitsi vuoden 2019 kulttuurihenkilöksi Riistavesiseuran puheenjohtajan Jukka Nyyssösen.

– Kymmenen vuotta Riistavesiseuraa johtanut Nyyssönen on toiminut aktiivisesti alueen perinteen vaalimisessa sekä Riistaveden museoalueen kehittämisessä. Perinnepäivien ja museonpirtin koululaisvierailujen organisoijana sekä kehityshankkeiden vastuuhenkilönä hän on hyödyntänyt työelämän tuomaa kokemusta. Aina avulias Jukka toimii kotiseutumme hyväksi muun muassa Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitossa sekä Eläkeliitossa ja on miesten ruokapiirin kantavia voimia, totesi kunniakirjan ojentanut Eila Pitkänen.