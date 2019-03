Riistaveden K-Market saa paikalliset kauppiaat

Riistaveden K-Market saa huhtikuun alussa uudet kauppiaat läheltä, sillä Maarit, 37, ja Jarkko Ikonen, 38, asuvat vain muutaman sadan metrin päässä kaupasta. He ovat asuneet kylällä yli kymmenen vuotta, ja Maarit Ikonen sekä hänen vanhempansa ovat sieltä kotoisin. Pariskunta jatkaa kauppiaina myös Kuopion keskustassa sijaitsevassa K-Market Kalakukossa, jossa heillä tulee keväällä täyteen kahdeksan vuotta.

– Kesko tarjosi meille mahdollisuutta monikauppiasmalliin. Uusi haaste sopii tähän elämäntilanteeseen ja kauppiasuralle tässä kohtaa hyvin, Jarkko Ikonen pohtii.

Edelliset kauppiaat Toni ja Anu Karjalainen sekä heidän poikansa siirtyivät Juustoportin palvelukseen Matkuksen liikennemyymälään.

Jarkko Ikonen kertoo, että ainakin aluksi uusi kauppiaspariskunta antaa suurimman työpanoksensa Riistavedelle.

Kuopiosta kotoisin oleva Jarkko Ikonen kävi koulunsa Turussa, minkä jälkeen hän ehti olla Osuuskauppa PeeÄssällä Sale-päällikkönä sekä Moilas-leipomon palveluksessa Pieksämäellä. Perheen kolmesta lapsesta nuorin on kymmenvuotias ja vanhin täyttää 14.

Jarkko Ikonen kertoo, että pariskunta lähtee uudistamaan liikettä maltillisesti, mutta monia uusia oheispalveluja hänellä on jo mielessään. Hän suunnittelee sekä ostosten kuljettamista asiakkaille kotiin että taksitoimintaa, jolla helpotettaisiin syrjäseutujen autottomien ihmisten kulkemista.

Hän haluaisi Riistaveden raitille myös esimerkiksi iltatoria, kirpputoria ja suoramyyntiä.

– Olemme oikeasti kiinnostuneita, että Riistavesi, Koillinen Kuopio ja Koillis-Savo saataisiin pidettyä elinvoimaisina.

Kaupan nimi K-Market Riistaherkku saattaa vaihtua, Jarkko Ikonen paljastaa.