Riistavedeltä lähtee huipputekniikkaa koronaviruksen torjumiseksi

Riistaveteläisen Cleamix Ltd:n laitteilla on parhaillaan kysyntää maailmalla koronaviruksen torjunnassa.

Cleamix on biologisten tautienaiheuttajien, virusten, bakteerien sekä itiöiden torjuntaan käytettävien laitteiden kehittäjä ja valmistaja.

Yhtiön tuotekehitysjohtaja Harri Hakkarainen palasi hiljattain Riistavedelle kahden viikon matkalta Soulista Etelä-Koreasta ja Jakartasta Indonesiasta.

Maanantaina Riistaveden toimitilassa pakattiin laitteita lähtemään lentorahtina Etelä-Koreaan.

– Torstaina lähdemme Dubaihin ja sen jälkeen vielä Souliin sekä Jakartaan.

Hakkaraisen mukaan Cleamix VCS-100 laite on herättänyt kiinnostusta maailmalla viimeisimmän tekniikan, pienen kokonsa ja ylivoimaisen tehokkuutensa vuoksi. Etäkäyttöinen digitaalinen laite mittaa puhdistusprosessia reaaliajassa ja on laajennettavissa lisäyksiköillä.

– Pisaratartuntana sekä kosketuspinnoilta vauhdilla leviävän koronaviruksen uhkaan on maailmalla herätty, ja virusten leviämistä on lähdetty torjumaan puhdistamalla julkisia paikkoja, sairaaloita, erilaisia kulkuvälineitä, muun muassa lentokoneita.

