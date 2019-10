Riistavedellä varttunut Wilma Müller trapetsin MM-kisoissa

Kahdeksanvuotias riistaveteläinen Wilma Müller päätti Kuopion Sirkuksen esityksen nähtyään, että minäkin haluan oppia nuo samat liikkeet ja trapetsitemput.

Päätös on pitänyt, sillä yhdeksän vuoden tiiviin harjoittelun ja kesällä voitetun Suomen mestaruuden jälkeen hän edustaa parhaillaan Suomea lajin MM-kisoissa Kanadassa.

Kyseessä on World Pole Sports Championships Canada 2019 ja kisat käydään 3.–6. lokakuuta Montrealissa.

Kuopion Sirkuksen sisarseuraksi tänä vuonna perustettu TIUSKIS (Tanko- ja ilmaurheiluseura Kuopion Sirkus) keskittyy tanko- ja ilmaurheilun valmentamiseen ja niissä kilpailemiseen.

Kuopio on kisoissa hyvin edustettuna, sillä juniorisarjassa (15–17-vuotiaat) kilpailevan Wilman lisäksi kisoihin osallistuu noviisisarjan, (10–14-vuotiaat) niin ikään Suomen Mestaruuden Kuopioon tuonut Lotta Haapea. Molempien kilpailulajina on pyöreä trapetsi.

Heidän valmentajansa, itsekin menestyneet urheilijat ja kansainväliset sirkustaiteilijat Salima Peippo ja Christian Fernandez uskovat tyttöjen menestykseen myös Kanadassa.

SM-kisojen pisteiden perusteella Lotta on ikäluokkansa World Rankingissa toisena ja Wilma seitsemäntenä. Valmentajien mukaan kesän tasosta on tullut ohjelmiin vielä huimaa kehitystä, joten mahdollisuudet ovat vaikka mihin.

Kilpailuun tuo oman lisäjännityksen maailman laajuisesti tunnetun, Kanadassa 1980-luvulla perustetun Cirque Du Soleilin edustajien läsnäolo. Heidän tehtävänään on katsastaa ja mahdollisesti värvätä kilpailijoista taitavimmat ja mielenkiintoisimmat uudet esiintyjät riveihinsä kiertämään maailman estradeja.

Lue koko juttu 3.10. Koillis-Savosta!