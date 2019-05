Retusen ja Luikonlahden Kyläyhdistykset aikovat yhdistyä – Melttusen Kylät rakenteilla

Riidat repivät Retusen ja Luikonlahden Kyläyhdistykset erilleen 1970- ja 1980-lukujen taitteessa, mutta nyt sukupolven vaihduttua ne suunnittelevat yhdistymistä uudeksi yhdistykseksi, jonka nimeksi on kaavailtu Melttusen Kylät ry:tä.

Uusi nimi tulisi Melttusvirrasta, joka jakaa kaavilaiskylät.

Tänään torstaina Retusen ja Luikonlahden kyläyhdistysaktiivit kokoontuvat Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamiehen Merja Kaijan kanssa.

– Katsotaan, ovatko valmistellut säännöt, talousarvio ja toimintasuunnitelma sellaisia, että niiden pohjalta voidaan jatkaa, kertoo valmisteluissa mukana ollut Reijo Ruhtinas Luikonlahden Kyläyhdistyksestä.

Jos suunnitelmat ovat kunnossa, yhteinen perustamiskokous voitaisiin järjestää ehkä jo touko- ja kesäkuun vaihteessa, Retusen Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pauli Pitkänen toteaa.

Sekä Ruhtinas että Pitkänen perustelevat yhdistymisaietta sillä, ettei väestötappiosta ja väestön ikääntymisestä kärsivillä kylillä tahdo riittää vapaaehtoisia tekijöitä.

– Tulin toistakymmentä vuotta sitten tälle kylälle takaisin, ja heti jouduin kyläyhdistystä vetämään. Se oli jo silloin hiipumassa, kun Retusen koulu lakkautettiin. Alussa toiminta oli ihan virkeää, mutta aktiivisia toimijoita on vaikea saada, ainakaan nuorista. Muuten ei yhteinen demokratia toimi, Pitkänen sanoo.

– Nuoriso on ratkaisevassa asemassa, mutta kun sitä ei ala olla. Nuorilla on nuorten harrastukset, Ruhtinas lisää.

Hän ei halua uudesta yhdistyksestä ”sisäänlämpiävää kööriä” eikä kaipaa ”pönötystilaisuuksia”.

– Luikonlahden johtokunnassa olijat ovat iältään 50:n ja melkein 80:n välissä. Keski-ikä on lähellä 70:tä. Porukka on aika virkeätä, mutta hommat kasautuvat yksille, Ruhtinas laskee.

