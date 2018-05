Rantatien remontista 0,5 miljoonan kysymys

Rantatien kunnostaminen Muuruvedellä tänä kesänä ei olekaan vielä kiveen hakattu. Aikataulun epävarmuus johtuu siitä, että Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Ely-keskus eivät ole vielä päässeet sopimukseen kustannusten jaosta.

Kaupunki on suunnitellut 560 000 euron katuremontin, johon sisältyy muun muassa kevyen liikenteen piennarlevikkeiden sekä lyhyen kevyen liikenteen väylän teko. Samalla Kuopion Vesi aikoo uusia vesi- ja jätevesiverkostojen runkolinjat sekä tonttiliittymät noin 190 000 eurolla.

Ely-keskus oli puolestaan laatinut Rantatielle pari vuotta sitten ylläpitosuunnitelman. Sen mukaan Rantatie päällystettäisiin uudelleen ja sen rakennetta parannettaisiin kevyesti. Kulut olisivat runsaat 50 000 euroa, ja Ely-keskus on varautunut maksamaan ne.

Neuvottelujen aiheena on nyt tuo puolen miljoonan erotus.

Teksti: Anna Kaasinen, Kuva: Riikka Kuosmanen