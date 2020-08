Pyörätuolistakin voi metsästää

Lieksalainen Tauno Matilainen osoittaa, että metsästäminen onnistuu myös pyörätuolista. Matilainen ajaa Suvaksen matkailun pihaan Tuusniemen Laukansalossa ja laskeutuu autostaan tottuneesti pyörätuoliin. Sen hän on tehnyt sattuneen työtapaturman jälkeen jo kolmen vuosikymmenen ajan. Uudelleen rakennettuun elämään Tauno Matilainen otti harrastuksistaan mukaan muun muassa metsästyksen ja pistooliammunnan. Maajoukkueeseen asti yltänyt aktiiviura on tuonut eri pistoolilajeista kymmenen SM-kultaa ja Suomen ennätyksiäkin on edelleen voimassa.

– Sorsajahdissa olen täällä neljättä kertaa ja pääsen kosteikolle sujuvasti sähköpyörätuolilla. Löysin tämän paikan, kun etsin taannoin koiralle hoitopaikkaa, Tauno kertoo.

Teksti ja kuva: Viljo Eriksson

