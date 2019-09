Premium Board sai uuden ympäristoluvan – vanhentunutta tekniikaa uusittava

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Premium Board Finland Oy:lle tyystin uuden ympäristöluvan, joka on voimassa viisi vuotta.

Avi antoi uuden ympäristöluvan, jotta lupamääräykset olisivat selkeät. Määräaikaisen luvan raukeamiseen mennessä pitää tehdä myös jälkihoitotyöt.

– Luvan muuttamisen määräaikaiseksi on tarpeen, jotta voidaan varmistaa käytännössä kuvan myöntämisen edellytysten täyttyminen jatkossakin, perustelee Avi.

Yhtiön varatoimitusjohtaja Krister Björkqvist yllättyi myönteisesti luvasta, sillä yhtiö ja Avi olivat viimeksi yhteydessä toissa vuonna.

– Nyt ei tarvitse miettiä, onko lupaa: olisi ollut pahinta, jos kartonkikoneelle ei olisi käynnistyslupaa. Pelkkään päällystystoimintaan ei tarvita tätä ympäristölupaa, mutta ilman tätä kartonkikoneen käynnistämisestä ei voitaisi edes haaveilla, koska ympäristölupa on edellytys rahoituksen saannille.

Björkqvistin mukaan kartonkikoneen käynnistyspäätöstä ei ole vielä tehty. Sen jälkeen kuluu vähintään puoli vuotta pitkään seisseen koneen huoltoon.

PBF haki muutosta ympäristölupaansa seitsemän vuotta sitten. Sittemmin kartonkia ei ole valmistettu ja vuodesta 2013 alkaen on tehty lyhyitä päällystyskoeajoja. Osa-aikainen päällystystuotanto alkoi tänä keväänä.

Avi pitää tehtaan perinteistä tekniikkaa osin vanhentuneena. Parannettavaa on etenkin energiatehokkuudessa ja veden säästämisessä.

Avin mukaan kartonkikoneen käynnistäminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä.

– Meillä on suunnitelmia esimerkiksi siihen, että talvella kylmänä otettua ja meillä lämmitettyä vettä ei heti laskettaisi hukkaan, vaan se kierrätettäisiin monta kertaa. Myös puukenttä pitäisi päällystää, kemikaalisäiliöiden varoaltaita suurentaa ja hulevesien käsittelyä parantaa, kertoo Björkqvist.

Hän ei tässä vaiheessa kommentoi tarvittavien muutosten kustannuksia.

Koska teollinen toiminta alueella alkoi jo 1800-luvulla, Avi vaatii yhtiötä tutkimaan maaperän, jos yhtiö tekee muutoksia maaperään tai käyttötarkoitukseen tai lopettaa toimintansa.

